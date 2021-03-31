Вчителі вразливіші за учнів: статистика по захворюваності на коронавірус у школах

Джерело:Служба освітнього омбудсмена
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголошує, що зараз педагоги хворіють найбільше, адже вони під час виконання своїх професійних обов’язків комунікують із великою кількістю людей, а це — підвищений ризик.
Також частина вчителів – це люди поважного віку, які є вразливою категорією.
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Загальної статистики щодо хворих учнів та вчителів по всій Україні органи влади не публікують. Тому служба освітнього омбудсмена моніторила ситуацію та оприлюднила дані деяких ОДА щодо статистики по захворюваності на COVID-19 у школах.
Отож, спостерігається такий рівень захворюваності учнів та педагогів (станом на 23 та 24 березня):
Навіть із цих неповних даних можемо зробити висновок, що загальна кількість хворих працівників у 1,5 – 2 рази більша, ніж учнів чи вихованців, – пише Служба освітнього омбудсмена.
Тому освітній омбудсмен звернувся до учнів та вчителів із проханням не замовчувати, якщо вони захворіли на коронавірус або контактували з хворими. Про це варто насамперед повідомити класного керівника та директора.
Також треба посилювати дотримання простих правил у школі:
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що педагогів будуть вакцинуватися мобільними бригадами прямо в школах, тому їм не потрібно ставати у чергу в порталі "Дія".
Якщо ви – працівник освіти, вас в списки подасть роботодавець. А школи ми хочемо охопимо мобільними бригадами. Тобто буде виїзна мобільна сесія в школу, де всі вчителі будуть вакциновані,
– заявив Ляшко.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу