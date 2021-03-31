Вчителі вразливіші за учнів: статистика по захворюваності на коронавірус у школах

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголошує, що зараз педагоги хворіють найбільше, адже вони під час виконання своїх професійних обов’язків комунікують із великою кількістю людей, а це — підвищений ризик.

Також частина вчителів – це люди поважного віку, які є вразливою категорією.

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Загальної статистики щодо хворих учнів та вчителів по всій Україні органи влади не публікують. Тому служба освітнього омбудсмена моніторила ситуацію та оприлюднила дані деяких ОДА щодо статистики по захворюваності на COVID-19 у школах.

Скільки учнів та вчителів хворіють на COVID-19

Отож, спостерігається такий рівень захворюваності учнів та педагогів (станом на 23 та 24 березня):

Рівне: 50 учнів та 57 вчителів, а також 6 вихованців та 31 працівник садочку;

50 учнів та 57 вчителів, а також 6 вихованців та 31 працівник садочку; Миколаїв: 130 учнів та 190 пкдагогів, а також — 10 вихованців та 65 працівників закладів дошкільної освіти;

130 учнів та 190 пкдагогів, а також — 10 вихованців та 65 працівників закладів дошкільної освіти; Тернопіль: 2 вихованці та 42 працівники закладів дошкільної освіти (2% від загальної кількості працюючих).

2 вихованці та 42 працівники закладів дошкільної освіти (2% від загальної кількості працюючих). Волинська область: 150 учнів та 130 працівників закладів освіти.

150 учнів та 130 працівників закладів освіти. Кіровоградська область: 68 учнів та 131 вчитель;

68 учнів та 131 вчитель; Сумська область: 18 школярів та 44 педагогічні працівники.

Навіть із цих неповних даних можемо зробити висновок, що загальна кількість хворих працівників у 1,5 – 2 рази більша, ніж учнів чи вихованців, – пише Служба освітнього омбудсмена.

Тому освітній омбудсмен звернувся до учнів та вчителів із проханням не замовчувати, якщо вони захворіли на коронавірус або контактували з хворими. Про це варто насамперед повідомити класного керівника та директора.

Також треба посилювати дотримання простих правил у школі:

правильного користування масками,

миття та дезінфікування рук,

соціальної дистанції на перервах тощо.

Як вчителів будуть вакцинувати від COVID-19

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що педагогів будуть вакцинуватися мобільними бригадами прямо в школах, тому їм не потрібно ставати у чергу в порталі "Дія".

Якщо ви – працівник освіти, вас в списки подасть роботодавець. А школи ми хочемо охопимо мобільними бригадами. Тобто буде виїзна мобільна сесія в школу, де всі вчителі будуть вакциновані,

– заявив Ляшко.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу