У Чернівецькій області не всі школи пішли на канікули, попри те, що місто потрапило до червоної зони емідемічної небезпеки. Там учні очно навчаються у 126 школах, а це 32% від загальної кількості закладів.

Також 158 шкіл перебуває на дистанційному навчанні, передає пресслужба Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА.

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Також відомо, що учні 10 закладів освіти навчаються за змішаною формою, а ще чотири школи працюють у дві зміни. Ще 104 навчальні заклади пішли на канікули.

Скільки учнів та вчителів у Чернівецькій області захворіли на COVID-19? Наразі коронавірусом хворіють 49 школярів та понад 150 вчителів чи інших працівників школи.

Натомість дитячі садочки у Чернівцях працюватимуть. Місцева влада вирішила не закривати заклади дошкільної освіти на карантин, попри червону зону.

Зазначимо, що за весь час пандемії на коронавірус у Чернівецькій області захворіло понад 18 тисяч людей. Лише за останню добу, ще у 215 жителів області виявили COVID-19.

До слова, згідно з новим зонування адаптивного карантину Чернівці потрапили до червоної зони. Як працюватимуть школи у містах та регіонах червоної зони – читайте тут.