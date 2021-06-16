Закон про повну загальну середню освіту, ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року, встановлює мінімальну і максимальну кількість учнів.

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Скільки учнів повинно бути в одному класі

Згідно з законом, в одному класі не може бути менше 5 дітей.

Окрім того, наповнюваність школярів також не може становити більше:

24 учнів у початкових класах;

30 учнів у класі середньої, старшої чи профільної школи.

Окрім того, початкова школа може забезпечувати навчання дітям (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть навчатися в одному з’єднаному класі.

Наповнюваність таких класів-комплектів становить не менше 5 та не більше 12 осіб. Навчання у такій школі може організовуватися одним чи кількома вчителями або в будь-якій іншій формі, яка є найбільш зручною для дітей.

До того ж, якщо кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні можуть продовжити навчання в цьому закладі освіти не на очному навчанні або в іншому закладі освіти поблизу.



Учні у класі / Фото Lexinform

У законі йдуться також про те, що якщо у класі зменшиться кількість учнів впродовж навчального року, то його не потрібно розформовувати чи припиняти уроки.

А під час вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) клас може ділитися не більш як на три групи з кількістю учнів не менше 8 осіб.

Додамо, що у разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами, у школі мають створити інклюзивний клас. Він утворюється керівником закладу освіти за погодженням з уповноваженим органом.

Водночас класи з навчанням мовою корінного народу чи національної меншини разом із державною мовою відкриваються за наявності достатньої кількості заяв батьків.

Також за письмовими зверненнями батьків учнів керівник школи може прийняти рішення про утворення груп подовженого дня.

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До слова, законом визначено, що не можна зараховувати дітей у початкову школу за конкурсом (тобто з перевіркою знань чи інших компетентностей).

Є категорії дітей, яких обов’язково першочергово до школи:

діти, які живуть на території обслуговування закладу освіти;

діти, рідні брати або сестри яких навчаються в цій школі;

діти працівників цієї школи.

В той же час, учні 4 класу автоматично переводяться у 5 клас в кожній окремій школі. Проте якщо кількість заяв перевищує кількість вільних місць, то школа може проводити конкурс.