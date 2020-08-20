Освітяни вимагають від МОН чітких роз'яснень, як буде відбуватися навчання з 1 вересня. Адже школи мають відкритися менше, ніж за два тижні, проте Міносвіти досі не надало конкретних методик та роз’яснень організації навчання.

Як написав ексочільник УЦОЯО Ігор Лікарчук у фейсбуці, напередодні нового навчального року освітяни повинні отримати чіткі й конкретні рекомендації стосовно того, як організувати змішане навчання.

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За його словами, в новому році в школах точно не буде "чистого" традиційного і "чистого" дистанційного навчання. Він вважає, обов’язково буде змішане навчання, але наша освіта до нього – не готова.

Лікарчук назвав найкращий варіант змішаного навчання – коли під час карантину учні відвідують школу лише для того, щоб отримати від вчителя пояснення нового матеріалу та для оцінки засвоєного. Все інше – вивчення, узагальнення, систематизація, консультування відбувається дистанційно.



Проте МОН конкретних рекомендацій досі не надало. Тому Департамент освіти і науки Києва надіслав до Міністерства лист з проханням розробити та надати орієнтовні моделі організації освітнього процесу.

Зокрема, освітян цікавить, чим повинні відрізнятися моделі організації навчання під час різних рівнів епідемічної ситуації.

Які моменти освітяни просять роз’яснити у МОН:

скільки триватимуть уроки , які проходитимуть в режимі онлайн. А також якою буде їх кількість впродовж навчального дня і тижня з урахуванням віку учнів;

, які проходитимуть в режимі онлайн. А також якою буде їх кількість впродовж навчального дня і тижня з урахуванням віку учнів; чи буде запроваджене змішане навчання і надане його нормативне визначення;

чи матимуть керівники шкіл право змінювати режим роботи у рамках форм навчання та з метою оптимізації використання фонду заробітної плати;

у рамках форм навчання та з метою оптимізації використання фонду заробітної плати; як буде оплачуватися праця педагогів, які працюють за дистанційною та змішаною формами навчання.

З цими та іншими запитаннями можна ознайомитися в листі за посиланням.

Додамо, що Департамент освіти та науки Києва також попросить Кабмін надати системі освіти цільову субвенцію з державного бюджету на зарплати вчителям при вимушеному поділі класів на групи та організації додаткового навчання з учнями.