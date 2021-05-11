Скільки студентів перервали навчання через війну на Донбасі: відповідь Шкарлета

Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що до початку збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях навчалися понад 124 тисячі студентів. Проте їм довелося перевестися, адже продовжувати там навчання було неможливо.

Шкарлет наголосив, що до конфлікту в зоні бойових дій Україна мала 17 закладів вищої освіти. Їх всі було переміщено на територію, підконтрольну Україні.

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За словами міністра освіти, наразі точно відомо, що в Донецькій області пошкоджено щонайменше 93 заклади освіти. Це і дитячі садочки, і школи тощо.

Водночас у Луганській області – пошкоджено 26 закладів освіти. Як правило, всі вони отримали основні ушкодження в 2014 – 2015 роках.

Сергій Шкарлет вважає, що в будь-якому випадку біда об'єднує та не залишає байдужим нікого. І зараз є Декларація про безпеку шкіл, підписана з ООН та ЮНІСЕФ, і, незважаючи на продовження збройного конфлікту, її дотримуються.

Незважаючи на жодну ситуацію, діти не повинні бути заручниками дорослих. Збройний конфлікт не повинен позначатися на освіті. Це і ООН, це і ЮНІСЕФ, і ціла низка міжнародних організацій визнають і всіляко допомагають,

– відповів Шкарлет.

Він наголосив, що багато міжнародних фондів, зокрема Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), підтримують заклади освіти, в тому числі є й програми відновлення цих закладів.

До слова, випускники з окупованих територій вступають до українських вишів за допомогою освітніх центрів "Донбас – Україна" і "Крим – Україна". Так, лише за 2020 рік до вишів вступило майже 1,5 тисячі дітей з окупованого Криму та Донбасу.