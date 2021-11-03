Скільки студентів з окупованих територій вступили до українських вишів у 2021 році: дані МОН

3 листопада 2021 , 14:04
Читать новость на русском

Джерело:

Міністерство освіти і науки

До вишів України цього року вступили понад 2 тисячі студентів з окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей. За останні 5 років ця кількість зросла вдвічі.

Ще у 2015 році до українських вишів вступала лише тисяча студентів з окупованих територій, а у 2021 році їх кількість зросла вдвічі – вступило 2083 студенти.

До теми В Україні змінюються правила вступу до вишів: що нового чекати абітурієнтам у 2022 році

Найпопулярнішими університетами серед вступників з окупованих територій Донецької та Луганської областей стали:

  • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (152 особи), "Харківський політехнічний інститут" (124 особи),
  • Харківський національний університет ім. Каразіна (91 особа),
  • Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (89 осіб),
  • Горлівський інститут іноземних мов "Донбаського державного педагогічного університету" (85 осіб).


Куди вступають студенти з анексованого Криму / Інфографіка МОН

Найчастіше студенти з окупованих територій обирали такі спеціальності:

  • правознавство – 111 осіб,
  • менеджмент – 86 осіб,
  • медицина – 79 осіб,
  • комп'ютерні науки – 77 осіб.

Також під час цьогорічної вступної кампанії громадська організація "Фонд "Відкрита політика" у вересні та жовтні цього року провела соціологічне опитування, у якому взяли участь 262 студенти з окупованих територій та працівники освітніх центрів "Крим – Україна" та "Донбас – Україна".

На питання "чому вони обрали здобуття вищої освіти в Україні?", 60% студентів відповіли, що тут вони бачать більше перспектив на гідне життя.


Скільки студентів з окупованих територій вступали  до українських вишів / Інфографіка МОН

Водночас найпоширенішими проблемами у випускників з окупованих територій були недостатнє знання української мови то обмеження з боку окупантів при перетині КПВВ.

До слова, у МОН наголосили, що впродовж останніх років зростає тенденція кількості вступників до профтехів. Так, набір вступників за два роки збільшився майже на 10%. До профтехів зарахували цього року понад 105 тисяч вступників.

Автор: Марія Бондар