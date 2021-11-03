Скільки студентів з окупованих територій вступили до українських вишів у 2021 році: дані МОН

До вишів України цього року вступили понад 2 тисячі студентів з окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей. За останні 5 років ця кількість зросла вдвічі.

Ще у 2015 році до українських вишів вступала лише тисяча студентів з окупованих територій, а у 2021 році їх кількість зросла вдвічі – вступило 2083 студенти.

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Найпопулярнішими університетами серед вступників з окупованих територій Донецької та Луганської областей стали:

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (152 особи), "Харківський політехнічний інститут" (124 особи),

Харківський національний університет ім. Каразіна (91 особа),

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (89 осіб),

Горлівський інститут іноземних мов "Донбаського державного педагогічного університету" (85 осіб).



Куди вступають студенти з анексованого Криму / Інфографіка МОН

Найчастіше студенти з окупованих територій обирали такі спеціальності:

правознавство – 111 осіб,

менеджмент – 86 осіб,

медицина – 79 осіб,

комп'ютерні науки – 77 осіб.

Також під час цьогорічної вступної кампанії громадська організація "Фонд "Відкрита політика" у вересні та жовтні цього року провела соціологічне опитування, у якому взяли участь 262 студенти з окупованих територій та працівники освітніх центрів "Крим – Україна" та "Донбас – Україна".

На питання "чому вони обрали здобуття вищої освіти в Україні?", 60% студентів відповіли, що тут вони бачать більше перспектив на гідне життя.



Скільки студентів з окупованих територій вступали до українських вишів / Інфографіка МОН

Водночас найпоширенішими проблемами у випускників з окупованих територій були недостатнє знання української мови то обмеження з боку окупантів при перетині КПВВ.

До слова, у МОН наголосили, що впродовж останніх років зростає тенденція кількості вступників до профтехів. Так, набір вступників за два роки збільшився майже на 10%. До профтехів зарахували цього року понад 105 тисяч вступників.