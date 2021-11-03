Ще у 2015 році до українських вишів вступала лише тисяча студентів з окупованих територій, а у 2021 році їх кількість зросла вдвічі – вступило 2083 студенти.
До теми В Україні змінюються правила вступу до вишів: що нового чекати абітурієнтам у 2022 році
Найпопулярнішими університетами серед вступників з окупованих територій Донецької та Луганської областей стали:
- Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (152 особи), "Харківський політехнічний інститут" (124 особи),
- Харківський національний університет ім. Каразіна (91 особа),
- Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (89 осіб),
- Горлівський інститут іноземних мов "Донбаського державного педагогічного університету" (85 осіб).
Куди вступають студенти з анексованого Криму / Інфографіка МОН
Найчастіше студенти з окупованих територій обирали такі спеціальності:
- правознавство – 111 осіб,
- менеджмент – 86 осіб,
- медицина – 79 осіб,
- комп'ютерні науки – 77 осіб.
Також під час цьогорічної вступної кампанії громадська організація "Фонд "Відкрита політика" у вересні та жовтні цього року провела соціологічне опитування, у якому взяли участь 262 студенти з окупованих територій та працівники освітніх центрів "Крим – Україна" та "Донбас – Україна".
На питання "чому вони обрали здобуття вищої освіти в Україні?", 60% студентів відповіли, що тут вони бачать більше перспектив на гідне життя.
Скільки студентів з окупованих територій вступали до українських вишів / Інфографіка МОН
Водночас найпоширенішими проблемами у випускників з окупованих територій були недостатнє знання української мови то обмеження з боку окупантів при перетині КПВВ.
До слова, у МОН наголосили, що впродовж останніх років зростає тенденція кількості вступників до профтехів. Так, набір вступників за два роки збільшився майже на 10%. До профтехів зарахували цього року понад 105 тисяч вступників.