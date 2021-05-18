Такі дані викладені в аналітичній довідці, складеній на основі опитування щодо дистанційного навчання у коледжах та вишах цього навчального року.

До теми З яких предметів діти мали найбільше завдань під час дистанційки: цікаве дослідження

Згідно з результатами анонімного опитування, значно змінилася думка студентів і викладачів про те, яка з форм організації освітнього процесу є більш ефективною.

Так, під час минулорічного дослідження дві третини опитаних зазначали, що після завершення карантину форма навчання має неодмінно повернутись до очної.

Можливість переходу до змішаного освітнього процесу підтримувало близько 28 % респондентів, і лише 4 % розглядали дистанційку як перспективу.

Натомість вже у ході весняного опитування стало відомо, що кожен другий з учасників опитування вважає, що після закінчення карантину навчання має знову стати очним. Тобто цей показник знизився на 20%.

Окрім того, понад 40 % респондентів сказали, що форма навчання повинна бути змішаною, а трохи більше 8 % опитаних вважають оптимальною дистанційну.

Чи задоволені учні в коледжах дистанційним навчання:

70% учнів задоволені організацією дистанційного навчання (показник зріс на 15%, у порівнянні з минулим роком).

понад 70% учнів і студентів вважають рівень організації освітнього процесу в ІІ семестрі значно кращим.

65% респондентів позитивно оцінили організацію освітнього процесу, якість надання освітніх послуг закладами та результати навчання.

"Для нас важливо, що ефективність дистанційного навчання з кожним моніторингом отримує дедалі вищі позитивні показники. Ми продовжуємо вдосконалювати інструменти дистанційної освіти й прагнемо максимального задоволення потреб і педагогів, і здобувачів", – написав Сергій Шкарлет у телеграмі.



Висновок – кількість прихильників змішаної та виключно дистанційної форм навчання збільшилась майже вдвічі.

До слова, Болгарія надає українським студентам стипендії на навчання у своїх університетах в наступному навчальному році. Як взяти участь та які документи потрібно – читайте у матеріалі.