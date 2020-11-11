У Міністерстві освіти і науки назвали кількість студентів без громадянства, які прибули в Україну для навчання. Загалом, їх було лише 10.

Про це повідомили в пресслужбі Міносвіти у відповідь на запит журналіста видання УНН.

Цікаво Опублікували список 10 найвпливовіших університетів України

За даними відомства, в Україну станом на 26 жовтня 2020 року приїхали 10 осіб без громадянства для навчання у вишах.

Цікаво, що в ООН з'ясували, що наразі в нашій державі проживають понад 35 тисяч осіб без громадянства та осіб під загрозою безгромадянства.

Що відомо про осіб без громадянства? Такими вважаються люди, яких жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїми громадянами.



Людина може стати апатридом (особою без громадянства) з кількох причин: при народженні (зокрема від батьків-апатридів;

при позбавлення громадянства державою (це може відбутися з політичних, етичних мотивів або з міркування безпеки);

при втраті отриманих раніше привілеїв громадянства (наприклад, у випадку громадянства, отриманого в шлюбі);

при добровільній відмові від громадянства. Такими вважаються люди, яких жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїми громадянами.Людина може стати апатридом (особою без громадянства) з кількох причин:

У 2020 році на навчання до вищих закладів України прибуло понад 7,8 тисяч іноземців, а це на понад 20 тисяч менше, ніж за останні два роки. Ймовірно, це через пандемію COVID-19.

До слова, уряд ухвалив документ, який скасовує обмеження щодо вступу до вишів для іноземців, які постійно проживають в Україні, та біженців. Вони зможуть навчатися за кошти державного та місцевого бюджетів.

Додамо, що в Україні планують створити електронну платформу для іноземних студентів. Зокрема, ті зможуть вступати дистанційно та без корупції. Більше про це – читайте тут.