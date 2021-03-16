Скільки школярів хочуть стати вчителями: міжнародне дослідження

Професія вчителя з кожним роком стає все менш популярною. Ймовірно це через низьку зарплату педагогів. Скільки учнів хочуть стати вчителями – читайте у матеріалі.

Міжнародне дослідження PISA провело опитування на тему: “Хто хоче стати вчителем”. Його результати свідчать, що цією професією цікавляться зовсім небагато учнів.

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Що показало дослідження? У країнах ОЕСР (організація економічного співробітництва та розвитку, яка об'єднує 37 країн світу), лише 5% учнів планують працювати вчителями.

Цікаво, що загалом про це думає 3% хлопців та 6% дівчат. Це близько 10% від усіх учнів, які мають у планах отримати вищу освіту.

Учительська професія особливо приваблює школярів в Індонезії, Ірландії, Японії, Кореї, Люксембурзі та Туреччині. У цих країнах близько трьох із десяти учнів бачать себе у вчительській професії.

Водночас відомо, що ця професія не дуже цікавить підлітків з Естонії, Німеччини, Угорщини та Італії.

До того ж, учні, які планують працювати вчителями, мають гірші навички з математики та читання, ніж ті учні, які планують здобути вищу освіту для подальшої кар’єри в іншій галузі,

– говорять дослідники.



Скільки учні хочуть стати вчителями / Дослідження PISA

Зазначимо, що велику роль у бажанні стати вчителем відіграє рівень зарплати. Так, у країнах, де зарплата вчителів вища, відсоток учнів, які хочуть працювати педагогами, теж у середньому вищий, ніж в інших країнах.

Скільки заробляють вчителі

Окрім того, згідно з дослідженням, у середньому в країнах ОЕСР учителі молодшої школи заробляють 85% зарплати у порівнянні з людиною з вищою освітою, яка працює за іншою професією.

Натомість вчителі середньої школи заробляють 88% від цього рівня. А вчителі старшої школи заробляють найбільше – 92% від даного рівня.

До слова, уряд ухвалив постанову про збільшення виплат освітянам. Так, вчителі вже з 1 січня 2021 року отримають на 20% більшу зарплату. Водночас з грудня 2021 року зарплати педагогів збільшаться ще на 8,4%.



Зарплати вчителів у 2021 році / Інфографіка 24 каналу