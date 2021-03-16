Скільки школярів хочуть стати вчителями: міжнародне дослідження

Джерело:PISA
Професія вчителя з кожним роком стає все менш популярною. Ймовірно це через низьку зарплату педагогів. Скільки учнів хочуть стати вчителями – читайте у матеріалі.
Міжнародне дослідження PISA провело опитування на тему: “Хто хоче стати вчителем”. Його результати свідчать, що цією професією цікавляться зовсім небагато учнів.
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Що показало дослідження? У країнах ОЕСР (організація економічного співробітництва та розвитку, яка об'єднує 37 країн світу), лише 5% учнів планують працювати вчителями.
Цікаво, що загалом про це думає 3% хлопців та 6% дівчат. Це близько 10% від усіх учнів, які мають у планах отримати вищу освіту.
Учительська професія особливо приваблює школярів в Індонезії, Ірландії, Японії, Кореї, Люксембурзі та Туреччині. У цих країнах близько трьох із десяти учнів бачать себе у вчительській професії.
Водночас відомо, що ця професія не дуже цікавить підлітків з Естонії, Німеччини, Угорщини та Італії.
До того ж, учні, які планують працювати вчителями, мають гірші навички з математики та читання, ніж ті учні, які планують здобути вищу освіту для подальшої кар’єри в іншій галузі,
– говорять дослідники.
Скільки учні хочуть стати вчителями / Дослідження PISA
Зазначимо, що велику роль у бажанні стати вчителем відіграє рівень зарплати. Так, у країнах, де зарплата вчителів вища, відсоток учнів, які хочуть працювати педагогами, теж у середньому вищий, ніж в інших країнах.
Окрім того, згідно з дослідженням, у середньому в країнах ОЕСР учителі молодшої школи заробляють 85% зарплати у порівнянні з людиною з вищою освітою, яка працює за іншою професією.
Натомість вчителі середньої школи заробляють 88% від цього рівня. А вчителі старшої школи заробляють найбільше – 92% від даного рівня.
До слова, уряд ухвалив постанову про збільшення виплат освітянам. Так, вчителі вже з 1 січня 2021 року отримають на 20% більшу зарплату. Водночас з грудня 2021 року зарплати педагогів збільшаться ще на 8,4%.