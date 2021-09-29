Скільки шкіл зможуть працювати в червоній зоні карантину, – Ляшко назвав кількість

Очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що щонайменше 900 шкіл зможуть працювати очно в червоній зоні карантину. А все тому, що там отримали щеплення першою дозою всі працівники.

Таку інформацію Ляшко озвучив під час засідання уряду. Він впевнений, що кількість таких шкіл тільки збільшуватиметься.

До теми У 6 областях на дистанційне навчання перейшли понад 40% шкіл, – МОН

За його словами, ще перебуваючи в жовтому рівні епіднебезпеки, понад 900 шкіл досягли 100% вакцинації працівників хоча б однією дозою вакцини проти COVID-19.

Відповідно, повний курс вакцинації вони завершать уже найближчим часом і зможуть працювати навіть у разі впровадження червоного рівня епідемічної небезпеки,

– сказав Ляшко.

Очільник МОЗ додав, що в Україні близько 6 тисяч шкіл досі не досягли рекомендованого показника у 80% вакцинованих працівників.

"У закритих просторах, якими є всі заклади освіти, COVID-19 може поширюватись значно швидше. Це створює небезпеку для дітей, освітян та батьків, які можуть передавати вірус один одному і поширювати його. Тому необхідно вакцинуватись", – підкреслив Віктор Ляшко.

Також міністр повідомив, що наказ про розширення переліку професій, представники яких обов’язково повинні мати щеплення від коронавірусу, вже на погодженні з іншими органами влади.

Раніше у МОН розповіли, що для роботи у звичному режимі в червоній зоні школи повинні мати 100% вакцинованих працівників. Якщо такого показника немає – навчальний заклад перейде на дистанційне навчання.

До слова, мер Івано-Франківська анонсував приз школі, яка першою вакцинує всіх вчителів від коронавірусу. Тепер стало відомо, який навчальний заклад переміг – Вовчинецька гімназія, там отримали щеплення всі 44 працівники. Тож, школа отримає один мільйон гривень від Марцінківа.