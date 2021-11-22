Скільки шкіл відновили очне навчання, а скільки – працює дистанційно

У МОН повідомили, що станом на 22 листопада очне навчання здійснюють понад 11 тисяч шкіл (84% від загальної кількості). Натомість дистанційно продовжують працювати 1,7 тисячі шкіл через відсутність 100% вакцинованих працівників у червоній зоні.

Міністр освіти Сергій Шкарлет також поінформував українців щодо статистики щеплення від COVID-19 серед освітян.

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Скільки вчителів вакциновано проти COVID-19

Принаймні однією дозою вакциновано 96,2% освітян, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 550 тисяч працівників шкіл (84,5%).

Найкращу статистику повного циклу вакцинування демонструють:

Донецька область – 92,7%;

Харківська область – 92,5%;

Луганська область – 92,4%;

Черкаська область – 92,2%.

Додамо, що у Києві двома дозами вакцини від COVID-19 щеплено понад 30 тисяч освітян (86%).

"Вакцинація залишається найдієвішим способом знизити ризики захворювання та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусу. Я вдячний кожному вчителю за вибір вакцинації, адже це дозволило вже повернути за парти більшість школярів", – написав Шкарлет.

До слова, у МОЗ та ВООЗ кажуть, що учні не є основними розповсюджувачами вірусу, а карантинні заходи запобігають передачі COVID-19 у школах. Там закликають відкрити всі школи для учнів.

Які міста відновили очне навчання в Україні:

Київ

Чернівці

Черкаси

Миколаїв

Рівне

Львів

Івано-Франківськ

Житомир

Харків

Одеса

Зазначимо, що в інших областях навчання у школах частково відбувається очно (де вакциновано 100% працівників), частково в онлайн-режимі. Наприклад, так зробили на Волині, у Чернігові, Закарпатті, Херсоні тощо.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

Продовжую інформувати щодо статистики щеплення від COVID-19 серед працівників закладів загальної середньої освіти.

Станом на 22 листопада принаймні однією дозою вакциновано 96,2% освітян, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 550 тис. (84,5%). Найкращу статистику повного циклу вакцинування демонструють: Донецька – 92,7%; Харківська – 92,5%; Луганська – 92,4%; Черкаська – 92,2% області.

У столиці ж двома дозами вакцини від COVID-19 щеплено понад 30 тисяч освітян (86%). Крім того, інформую, що сьогодні очне навчання здійснюють понад 11 тис. шкіл (84% від загальної кількості). Дистанційно продовжують працювати 1,7 тис. шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у "червоній" зоні.

Я вдячний кожному вчителю за вибір вакцинації, адже це дозволило вже повернути за парти більшість наших школярів.