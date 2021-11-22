Міністр освіти Сергій Шкарлет також поінформував українців щодо статистики щеплення від COVID-19 серед освітян.
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Скільки вчителів вакциновано проти COVID-19
Принаймні однією дозою вакциновано 96,2% освітян, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 550 тисяч працівників шкіл (84,5%).
Найкращу статистику повного циклу вакцинування демонструють:
- Донецька область – 92,7%;
- Харківська область – 92,5%;
- Луганська область – 92,4%;
- Черкаська область – 92,2%.
Додамо, що у Києві двома дозами вакцини від COVID-19 щеплено понад 30 тисяч освітян (86%).
"Вакцинація залишається найдієвішим способом знизити ризики захворювання та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусу. Я вдячний кожному вчителю за вибір вакцинації, адже це дозволило вже повернути за парти більшість школярів", – написав Шкарлет.
До слова, у МОЗ та ВООЗ кажуть, що учні не є основними розповсюджувачами вірусу, а карантинні заходи запобігають передачі COVID-19 у школах. Там закликають відкрити всі школи для учнів.
Які міста відновили очне навчання в Україні:
- Київ
- Чернівці
- Черкаси
- Миколаїв
- Рівне
- Львів
- Івано-Франківськ
- Житомир
- Харків
- Одеса
Текст публікації Сергія Шкарлета:
Продовжую інформувати щодо статистики щеплення від COVID-19 серед працівників закладів загальної середньої освіти.
Станом на 22 листопада принаймні однією дозою вакциновано 96,2% освітян, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 550 тис. (84,5%). Найкращу статистику повного циклу вакцинування демонструють: Донецька – 92,7%; Харківська – 92,5%; Луганська – 92,4%; Черкаська – 92,2% області.
У столиці ж двома дозами вакцини від COVID-19 щеплено понад 30 тисяч освітян (86%). Крім того, інформую, що сьогодні очне навчання здійснюють понад 11 тис. шкіл (84% від загальної кількості). Дистанційно продовжують працювати 1,7 тис. шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у "червоній" зоні.
Я вдячний кожному вчителю за вибір вакцинації, адже це дозволило вже повернути за парти більшість наших школярів.