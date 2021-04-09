Скільки шкіл в Україні навчає учнів дистанційно: точні дані

На дистанційне навчання вже перейшли майже 5 тисяч шкіл в Україні. Також на самоізоляції через COVID-19 перебуває понад 1600 класів.

Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко розповів, що МОН рекомендує регіонам організовувати навчання відповідно до зонування за ознаками епідемнебезпеки.

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А остаточне рішення про те, чи переводити школи на дистанційне навчання включно з 1 – 4 класами, приймають місцеві органи влади.

Загалом в Україні є приблизно 15 тисяч шкіл, і понад 30% з них – на онлайн-навчанні (4 882 школи). Водночас понад 10 тисяч шкіл приймає дітей на очне навчання.

У МОН сподіваються до кінця травня відновити навчання в більшості шкіл, оскільки це питання не тільки навчання а й соціалізації дітей,

– заявив Вітренко.

До слова, через посилення карантину та припинення руху громадського транспорту пробне ЗНО для учнів Києва, Чернігівської та Миколаївської області перенесли. Його у цих містах проведуть 24 квітня. Водночас всі решта учні пройдуть пробне ЗНО у суботу, 10 квітня.

. Станом на ранок 8 квітня в Україні зафіксували 19 676 нових випадків коронавірусу, померли через COVID-19 – понад 400 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло 1 823 674 людини, з них одужало – 1 395 104 українці.