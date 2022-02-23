У статистиці Інституту освітньої аналітики вказані дані щодо наявності інтернету у навчальних закладах Україні станом на початок 2022 року.

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В Україні майже всі школи підключені до інтернету (13 979 із 13 991). Тобто лише 12 шкіл досі не мають інтернету.

Проте швидкісне оптичний з’єднанням, за допомогою якого можна користуватися відеозв’язком, мають лише 8 580 шкіл, тобто приблизно 61%. З них 930 закладів отримали швидкісне з’єднання за останній рік.

Додамо, що у 2022 році чекає на підключення до швидкісного інтернету ще орієнтовно пів тисячі шкіл.

До державного електронного журналу під’єднані майже 700 шкіл. Хоча ще у квітні 2021 року таких було всього 270. Окрім того, онлайн-платформою Всеукраїнська школа онлайн досі користуються приблизно 275 тисяч осіб.

За статистичними даними, в опорних школах навчається 582 200 учнів, з них 126 400 школярів щодня їздять на шкільних автобусах. Інклюзивне навчання організовано у 51% шкіл – у 7136 навчальних закладах.

До слова, за програмою "Ноутбук кожному вчителю" було придбано понад 60 тисяч комп’ютерів. Середня вартість одного ноутбука склала 17,8 тисячі гривень. Дивіться перелік, скільки ноутбуків отримали педагоги в кожній області – за посиланням.