21 вересня засідатиме комісія ТЕБ та НС, на якій мають оголосити про дату запровадження жовтої зони епідемічної небезпеки. Тому посилення карантину та встановлення жовтої зони можливе тільки після рішення комісії.

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Скільки шкіл будуть працювати очно в жовтій зоні

Київ

Джерело: Київська міська рада

Водночас у школах столиці вакциновано понад 80% педагогів, тож вони зможуть працювати в жовтій зоні. Лідерами вакцинації педагогічних колективів стали Голосіївський, Дніпровський та Святошинський райони. Наразі вони мають показники у понад 85%.

Також у КМДА наголосили, що реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах станом на 20 вересня складає менше ніж 0,1%, а серед учнів – 0,004%.

Львів

Джерело: "Львівський портал"

Мер міста Андрій Садовий розповів, що навчання школах міста поки буде проходити очно.

Думаю, так буде до кінця місяця. Що буде у жовтні, ще не відомо… Вакцинація не може відбутись одномоментно для всіх, це процес дозрівання і це треба враховувати. Школи працюють, діти ходять на навчання, думаю, так і буде надалі,

– заявив він.

Садовий сподівається, що кількість вакцинованих вчителів буде зростати, і це дасть можливість гарантії у тому, що діти будуть ходити у школу.

Зазначимо, що на Львівщині досить низький показник вакцинації освітян. Два щеплення отримала лише третина педагогів, а вакцинованих першою дозою освітян близько 44%.

Через недостатній рівень вакцинації у ЛОДА вже заявили, що освіта готується до переходу на дистанційне навчання. Тим часом у міськраді Львова запевнили, що про онлайн-навчання дітей наразі не йдеться, оскільки спалахів у школах практично немає.

Додамо, що у школах міста 33 класи перевели на дистанційне навчання через захворювання на COVID-19.

Харків

Джерело: City.Kharkiv

У Харкові учні не переходитимуть на дистанційне навчання за умови жовтої зони, оскільки в місті вакцинувалися 85% працівників освіти.

За словами секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова, у місті може зберегтися очна форма навчання, оскільки достатня кількість вчителів та вихователів садочків отримали щеплення.

У місті близько 85% вчителів і вихователів дитячих садків зробили щеплення від коронавірусу. Саме завдяки цьому дистанційного навчання в наших школах не буде, і діти зможуть отримувати знання у звичайному режимі,

– сказав він.

Одеса

Джерело: "Думская"

Директорка міського департаменту освіти та науки Олена Буйневич заявила, що в разі переходу в жовту зону карантину очно зможуть працювати 78 шкіл та 85 садочків міста.

Окрім того, за її словами, першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали вже 70% працівників навчальних закладів міста.

Запоріжжя

Джерело: "Перший Запорізький"

У Запоріжжі станом на 21 вересня зі 118 шкіл майже 40 зможуть працювати очно за умови переходу регіону в жовту зону. В цих закладах освіти вакцинували понад 80% працівників. Ще понад 15 шкіл мають по 70% вакцинованих вчителів.

Рівне

Джерело: "Радіо Трек"

Натомість у Рівному лише 46% вчителів шкіл зробили 1 або 2 щеплення проти коронавірусу. А якщо додати до них ще тих, хто має сертифікати про одужання після COVID-19, то цифра виходить майже 62% (станом на 20 вересня).

Понад 80% щеплених вчителів є тільки у шести школах міста, як повідомив начальник міського управління освіти Богдан Турович. Це школи №1, 6, 17, 18, "Престиж", "Гармонія". Є декілька закладів, які мають понад 70%.

У дитсадках Рівного 39% працівників отримали повний курс вакцинації від коронавірусу і ще 13% отримали одне щеплення. Тобто загалом щеплених – 52%.

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Скільки освітян в Україні вакцинувалися? Станом на 19 вересня із 1 мільйона 370 тисяч працівників освіти (викладачів, вчителів, вихователів, технічного персоналу) одну дозу щеплення отримали 48%, а повністю вакцинувалися двома дозами всього 37%.

Робота шкіл під час карантину

Окрім того, школи можуть піти на карантин, навіть якщо там вакциновано понад 80% працівників. Так, якщо один учень захворіє на COVID-19, то весь клас піде на карантин. А якщо 50% класів буде на самоізоляції, то весь заклад освіти перейде на карантин.

Додамо, що норма уряду про 80% – це не лише вакциновані однією або двома дозами працівники. Також, COVID-сертифікат може містити такі дані:

негативний ПЛР-результат тестування (але строк його дії складатиме усього три доби);

одужання особи від зазначеної хвороби (діятиме лише 180 днів).

Водночас для роботи шкіл у червоній зоні необхідно, щоб COVID-сертифікати мали 100% працівників.