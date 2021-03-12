Ситуація з коронавірусом у Києві: скільки шкіл та садочків закрили на карантин

У столиці наразі кілька шкіл закриті на карантин та навчають учнів дистанційно через випадки COVID-19 у закладах освіти. Скільки в Києві хворих учнів і вчителів на коронавірус – читайте дані станом на 12 березня.

Коронавірус у школах Києва

Мер міста Віталій Кличко під час брифінгу повідомив, що у столиці почали закривати школи через збільшення кількості хворих.

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Станом на п'ятницю, 12 березня, у Києві закриті на карантин дві школи. Зокрема, на дистанційному навчанні перебуває 460 класів у 180 школах Києва.

Через зростання захворюваності на коронавірус, ми були змушені повністю закрити на карантин дві школи в столиці,

– сказав Кличко.

Скільки учнів та вчителів захворіли на коронавірус? Усього у школах Києва COVID-19 виявили у 576 учнів та понад 350 вчителів. Також загострилося сезонне захворювання грип та ГРВІ.

До слова, через пандемію деякі школи перейшли на дистанційне навчання. Так, школи закриті у Івано-Франківську, Чернівцях, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Волинській та Закарпатській областях. Більше про це – читайте за посиланням.

Коронавірус у садочках Києва

Як наразі відомо, станом на 12 березня у 72 дитячих садочках, де виявили коронавірус, тимчасово закрили 92 групи. Поки повністю на карантин не закритий жоден садочок у столиці. Наповненість дітей у групах становить майже 50%.

У яких випадках можуть закривати школи? Учням заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників, або якщо в місті червона зона карантину (але учні 1 – 4 класів зможуть продовжити очне навчання).

У Києві коронавірус виявили у 144 014 осіб. За останню добу, 11 березня, у столиці підтвердили COVID-19 у 896 людей, а у всій Україні – майже 13 тисяч. Загалом в країні за весь час пандемії захворіли на коронавірус понад 1 438 468 осіб, одужало – 1 214 876 осіб.