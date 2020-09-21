У Києві через коронавірус заклади освіти закриваються на карантин. Так, з 21 вересня на дистанційне навчання перейшли ще 5 шкіл у різних районах Києва.

Про це розповів мер міста віталій Кличко під час брифінгу, передає 24 канал.

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Проте Кличко запевнив, що ситуацію з вірусом влада контролює і постійно перевіряє, чи всі школи Києва дотримуються необхідних заходів безпеки.

За його словами, всі класи та школи, в яких виявляють хворих на COVID-19 учнів чи вчителів, відправляються на дистанційне навчання. Так, у Києві з 21 вересня через випадки захворювання на коронавірус серед вчителів на карантин закрили 5 шкіл – у Голосіївському, Дарницькому, Печерському, Оболонському та Солом’янському районах міста.

Ще у 122 школах на дистанційне навчання перевели 328 класів, де є хворі учні. Всього на COVID-19 у Києві захворіли 267 школярів та 127 вчителів.

Також Кличко додав, що через виявлені випадки коронавірусу у дитячих садках тимчасово на самоізоляції 15 груп. Ще один заклад дошкільної освіти повністю закритий на карантин. Наповненість дітей у садочках – близько 50%.

До слова, у Києві за минулу добу, 20 вересня, COVID-19 діагностовано у 343 осіб. Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (58 випадків), у Деснянському (57випадків) та в Оболонському (52 випадки) районах. Загалом в столиці вже понад 19 тисяч підтверджених випадків захворювання на коронавірус.