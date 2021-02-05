Скільки учнів та вчителів у Києві хворіють на коронавірус: яка ситуація з навчанням

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що всі школи та садочки працюють очно. Але 5 лютого через погіршення негоди деякі діти залишилися вдома та мають навчатися у змішаному режимі.

Під час брифінгу Кличко розповів, що ситуація з навчальним процесом у столиці – контрольована.

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Ситуація з коронавірусом у школах

Кличко запевнив, що на сьогодні у Києві не закриті на карантин жодна школа чи садочок. Але тимчасово на самоізоляції перебувають лише деякі класи у навчальних закладах столиці.

Так, на дистанційному навчанні перебуває 65 класів у 41 школі Києва. Всього хворих на коронавірус школярів 115, а також 85 вчителів,

– заявив мер міста.

Ситуація з коронавірусом у садочках

За словами Кличка, тимчасово закриті на карантин 32 групи у 29 дошкільних закладах освіти. Наповненість дітей у групах дитсадків – понад 60%.

Кличко наголосив, що на столицю насувається негода, тому деякі діти залишилися вдома.

Школи Києва працюють, але ми просили батьків за можливості залишити дітей на цей день, 5 лютого, вдома. Педагоги повинні проводити навчальний процес у змішаному форматі,

– додав мер міста.

До слова, вже другий тиждень від 25 січня в Україні дитячі садочки та школи можуть працювати у звичному режимі. Наразі більшість шкіл вже розпочали освітній процес очно, але з частковим використанням змішаної та дистанційної форм.

У яких випадках можуть закрити школу чи садочок: