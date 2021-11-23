Скільки шкіл на Львівщині не вийшли на очне навчання

У Львівській області школи з 23 листопада відновили очне навчання для всіх учнів. Лише 10% шкіл не змогли відкрити заклади освіти. Які карантинні обмеження діють у школах – читайте у статті.

З понеділка, 22 листопада, 991 школа в області розпочалося очне навчання. У решті шкіл (близько 100 шкіл) навчальний процес відбувається й далі дистанційно.

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Зазначимо, що за даними департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, двома дозами провакциновано 60,2% освітян, першу дозу отримали 81,8% освітян.

Карантинні обмеження у школах

Через те, що відновилося очне навчання, Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ рекомендує забезпечити виконання карантинних заходів:

Допускати до роботи персонал школи лише після проведення термометрії безконтактним термометром та за умови наявності маски, яка щільно покриває рот та ніс.

лише після проведення термометрії безконтактним термометром та за умови наявності маски, яка щільно покриває рот та ніс. У разі виявлення у співробітника підвищеної температури тіла понад 37,2 градусів або з ознаками гострого респіраторного захворювання, його не можна допускати до роботи.

При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °С або ознак гострого респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого безпосереднього керівника та не виходить на роботу.

Температурний скринінг учнів проводять при вході . Учні, в яких виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань ізолюються. Учні старше 12 років допускаються до навчання лише при наявності маски.

. Учні, в яких виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань ізолюються. Учні старше 12 років допускаються до навчання лише при наявності маски. На вході до закладу організовується місце для миття та обробки рук антисептиком.

Після ізоляції виявленого хворого учня/працівника на COVID-19 забезпечити проведення провітрювання приміщень та позачергове проведення прибирання з використанням деззасобів.

У разі захворювання на COVID-19 працівника/учня, забезпечити самоізоляцію в домашніх умовах усіх учнів класу в термін 14 днів. Але у разі захворювання на COVID-19 працівника, який безпосередньо контактував з усім персоналом школи – відсторонення від роботи двічі вакцинованих осіб не проводиться.

До слова, з 22 листопада столичні школи відкрилися для очного навчання всіх учнів. Відповідне рішення прийняла комісія ТЕБ та НС. Тож 423 столичні школи знову відновили очне навчання.

У КМДА додали, що цього року київські школярі підуть на зимові канікули вчасно. Натомість навіть попри осінній карантин у школах, навчання на літо у столиці не продовжуватимуть.

Зазначимо, що у МОН повідомили, що станом на 22 листопада очне навчання здійснюють понад 11 тисяч шкіл (84% від загальної кількості). Натомість дистанційно продовжують працювати 1,7 тисячі шкіл.