З понеділка, 22 листопада, 991 школа в області розпочалося очне навчання. У решті шкіл (близько 100 шкіл) навчальний процес відбувається й далі дистанційно.
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Зазначимо, що за даними департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, двома дозами провакциновано 60,2% освітян, першу дозу отримали 81,8% освітян.
Карантинні обмеження у школах
Через те, що відновилося очне навчання, Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ рекомендує забезпечити виконання карантинних заходів:
- Допускати до роботи персонал школи лише після проведення термометрії безконтактним термометром та за умови наявності маски, яка щільно покриває рот та ніс.
- У разі виявлення у співробітника підвищеної температури тіла понад 37,2 градусів або з ознаками гострого респіраторного захворювання, його не можна допускати до роботи.
- При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °С або ознак гострого респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого безпосереднього керівника та не виходить на роботу.
- Температурний скринінг учнів проводять при вході. Учні, в яких виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань ізолюються. Учні старше 12 років допускаються до навчання лише при наявності маски.
- На вході до закладу організовується місце для миття та обробки рук антисептиком.
- Після ізоляції виявленого хворого учня/працівника на COVID-19 забезпечити проведення провітрювання приміщень та позачергове проведення прибирання з використанням деззасобів.
- У разі захворювання на COVID-19 працівника/учня, забезпечити самоізоляцію в домашніх умовах усіх учнів класу в термін 14 днів. Але у разі захворювання на COVID-19 працівника, який безпосередньо контактував з усім персоналом школи – відсторонення від роботи двічі вакцинованих осіб не проводиться.
До слова, з 22 листопада столичні школи відкрилися для очного навчання всіх учнів. Відповідне рішення прийняла комісія ТЕБ та НС. Тож 423 столичні школи знову відновили очне навчання.
У КМДА додали, що цього року київські школярі підуть на зимові канікули вчасно. Натомість навіть попри осінній карантин у школах, навчання на літо у столиці не продовжуватимуть.
Зазначимо, що у МОН повідомили, що станом на 22 листопада очне навчання здійснюють понад 11 тисяч шкіл (84% від загальної кількості). Натомість дистанційно продовжують працювати 1,7 тисячі шкіл.