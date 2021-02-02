Скільки шкіл вже користуються безкоштовними е-журналами та е-щоденниками: дані МОН

Безкоштовними електронними журналами та щоденниками наразі користуються 134 школи. Ще майже 500 тисяч закладів освіти надіслали звернення до служби підтримки.

Джерело: Міністерство освіти і науки

Найбільше шкіл, які вже підключились, у Дніпропетровській (16 закладів), Івано-Франківській, Київській та Сумській (по 8) областях. Ці заклади вже розпочали активну роботу в системі і створили журнали.

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"Запуск електронних журналів та щоденників – це перший крок на шляху становлення потужної системи національних е-сервісів, і не лише для шкіл. Запустивши е-журнали та е-щоденники для шкіл, ми одразу отримали звернення від закладів вищої та професійно-технічної освіти, які теж хочуть використовувати функціонал е-щоденників та журналів", – сказав Сергій Шкарлет.

Як школі підключитися до е-журналу

Алгоритм підключення шкіл виглядає так:

Заклад освіти надсилає на електронну адресу Інституту освітньої аналітики ejournal@iea.gov.ua запит щодо підключення з обов’язковим зазначенням наступної інформації:

регіон (область),

місто/ОТГ,

назва закладу освіти із зазначенням його ID в системі ДІСО,

ЄДРПОУ закладу освіти,

ПІБ відповідальної особи (адміністратора),

особиста електронна адреса відповідальної особи (адміністратора),

телефон відповідальної особи (адміністратора);

Після цього Інститут освітньої аналітики розглядає відповідний запит і створює в програмному модулі роль адміністратора для даного закладу з відповідними правами доступу.

Адміністратор школи отримує права доступу та запрошення на вказану електронну адресу. Далі адміністратор школи авторизується в системі й розпочинає роботу згідно з інструкціями, розміщеними на порталі сервісу за посиланням.

Додамо, що МОН ввело в дослідну експлуатацію е-журналів у грудні 2020 року в межах реалізації Концепції розвитку електронного урядування із метою дерегуляції та дебюрократизації управління системою освіти та спрощення ведення документів.