Які школи на канікулах та дистанційці, де вакцинували найбільше вчителів: дані МОН

1 листопада 2021 , 15:09
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Джерело:

телеграм Сергія Шкарлета

У Міністерстві освіти та науки оприлюднили свіжу статистику вакцинованих вчителів проти коронавірусу. Двома дозами вже вакциновано майже 450 тисяч освітян (70% від всіх).

Станом на 1 листопада одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 91% вчителів.

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Де вакцинували найбільше вчителів

Лідери серед регіонів, які налічують найбільшу кількість вакцинованих хоча б однією дозою освітян:

  • Київська область – 98,8%;
  • Миколаївська область – 98%;
  • Донецька область – 96%;
  • Харківська область – 95,8%;
  • Хмельницька область – 94,7%.

Щиро дякую всім освітянам за те, що спільними зусиллями ми подолали позначку у 80% вакцинованих серед працівників закладів загальної середньої освіти у всіх областях країни (повний та неповний цикл вакцинації), – написав Шкарлет.

Скільки шкіл на канікулах та онлайн-навчанні

За оперативною інформацією від Сергія Шкарлета, на канікулах зараз перебувають учні майже 5 тисяч шкіл. 3 них 3 312 вимушені бути на канікулах через відсутність 100% вакцинації у червоній зоні.

Водночас дистанційно станом на 1 листопада працюють понад 6 тисяч шкіл. Зокрема,

  • 819 шкіл Львівщини;
  • 476 шкіл Дніпропетровщини;
  • 387 шкіл Івано-Франківщини.

Сергій Шкарлет додав, що вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19 та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусу.

Де ще продовжили канікули у школах до 7 листопада:

  • У Житомирі,
  • в Одесі,
  • у Рівному,
  • у Черкасах,
  • у Кривому Розі,
  • у Запоріжжі,
  • на Волині.

До слова, наразі в Україні 15 регіонів потрапили у червоної зони карантину. Як там працюють школи та садочки – читайте у статті.

Автор: Марія Бондар