Які школи на канікулах та дистанційці, де вакцинували найбільше вчителів: дані МОН
Джерело:телеграм Сергія Шкарлета
У Міністерстві освіти та науки оприлюднили свіжу статистику вакцинованих вчителів проти коронавірусу. Двома дозами вже вакциновано майже 450 тисяч освітян (70% від всіх).
Станом на 1 листопада одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 91% вчителів.
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Де вакцинували найбільше вчителів
Лідери серед регіонів, які налічують найбільшу кількість вакцинованих хоча б однією дозою освітян:
- Київська область – 98,8%;
- Миколаївська область – 98%;
- Донецька область – 96%;
- Харківська область – 95,8%;
- Хмельницька область – 94,7%.
Щиро дякую всім освітянам за те, що спільними зусиллями ми подолали позначку у 80% вакцинованих серед працівників закладів загальної середньої освіти у всіх областях країни (повний та неповний цикл вакцинації), – написав Шкарлет.
Скільки шкіл на канікулах та онлайн-навчанні
За оперативною інформацією від Сергія Шкарлета, на канікулах зараз перебувають учні майже 5 тисяч шкіл. 3 них 3 312 вимушені бути на канікулах через відсутність 100% вакцинації у червоній зоні.
Водночас дистанційно станом на 1 листопада працюють понад 6 тисяч шкіл. Зокрема,
- 819 шкіл Львівщини;
- 476 шкіл Дніпропетровщини;
- 387 шкіл Івано-Франківщини.
Сергій Шкарлет додав, що вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19 та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусу.
Де ще продовжили канікули у школах до 7 листопада:
- У Житомирі,
- в Одесі,
- у Рівному,
- у Черкасах,
- у Кривому Розі,
- у Запоріжжі,
- на Волині.
До слова, наразі в Україні 15 регіонів потрапили у червоної зони карантину. Як там працюють школи та садочки – читайте у статті.