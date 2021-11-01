Станом на 1 листопада одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 91% вчителів.

До теми Осінні канікули у школах Харкова знову продовжили

Де вакцинували найбільше вчителів

Лідери серед регіонів, які налічують найбільшу кількість вакцинованих хоча б однією дозою освітян:

Київська область – 98,8%;

Миколаївська область – 98%;

Донецька область – 96%;

Харківська область – 95,8%;

Хмельницька область – 94,7%.

Щиро дякую всім освітянам за те, що спільними зусиллями ми подолали позначку у 80% вакцинованих серед працівників закладів загальної середньої освіти у всіх областях країни (повний та неповний цикл вакцинації), – написав Шкарлет.

Скільки шкіл на канікулах та онлайн-навчанні

За оперативною інформацією від Сергія Шкарлета, на канікулах зараз перебувають учні майже 5 тисяч шкіл. 3 них 3 312 вимушені бути на канікулах через відсутність 100% вакцинації у червоній зоні.

Водночас дистанційно станом на 1 листопада працюють понад 6 тисяч шкіл. Зокрема,

819 шкіл Львівщини;

476 шкіл Дніпропетровщини;

387 шкіл Івано-Франківщини.

Сергій Шкарлет додав, що вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19 та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусу.

Де ще продовжили канікули у школах до 7 листопада:

У Житомирі,

в Одесі,

у Рівному,

у Черкасах,

у Кривому Розі,

у Запоріжжі,

на Волині.

До слова, наразі в Україні 15 регіонів потрапили у червоної зони карантину. Як там працюють школи та садочки – читайте у статті.