Скільки шкіл на дистанційці чи канікулах та нові дані МОН про вакцинацію вчителів

У Міністерстві освіти і науки наголосили, що працівники шкіл продовжують вакцинуватися, але деякі школи таки перейшли на дистанційне навчання або запровадили канікули для учнів.

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що станом на 11 жовтня принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали майже 84% освітян. Найвищий показник демонструє Миколаївська область (однією і двома дозами там уже щеплено понад 98% вчителів).

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Також Харківська область досягла показника у майже 91%, Луганська – 90%, а Донецька – 89,6%.

В яких областях не вакцинувалося достатньо вчителів

Наразі динаміка вакцинації освітян по всіх областях є позитивною, і лише шість областей поки що не досягли позначки у 80%. Йдеться про:

Херсонську область – 73% вакцинованих освітян;

Рівненську область – 74,3%;

Волинську область – 76%;

Івано-Франківську область – 77,8%;

Одеську область – 78,3%;

Львівську область – 79%.

Скільки шкіл на дистанційці чи канікулах

За словами Сергія Шкарлета, станом на 1 жовтня через відсутність достатньої кількості вакцинованих працівників майже 15% українських шкіл працювали в онлайн-режимі. Сьогодні таких лишилося 7%. Він додав, що більшість з них вже перебувають буквально на шляху відновлення очного навчання.

Також відомо, що на канікулах від 11 жовтня знаходяться 24 школи.

Маємо надію, що темпи вакцинації не будуть знижуватися, і невдовзі не залишиться жодного навчального закладу, який би не міг продовжувати навчання дітей у звичному режимі,

– заявив Шкарлет.

До слова, у Львові посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації з COVID-19. Тож, вже 18 жовтня всі навчальні заклади – школи та виші – переводять на дистанційне навчання. Деталі – читайте у статті.