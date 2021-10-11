Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що станом на 11 жовтня принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали майже 84% освітян. Найвищий показник демонструє Миколаївська область (однією і двома дозами там уже щеплено понад 98% вчителів).

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Також Харківська область досягла показника у майже 91%, Луганська – 90%, а Донецька – 89,6%.

В яких областях не вакцинувалося достатньо вчителів

Наразі динаміка вакцинації освітян по всіх областях є позитивною, і лише шість областей поки що не досягли позначки у 80%. Йдеться про:

Херсонську область – 73% вакцинованих освітян;

Рівненську область – 74,3%;

Волинську область – 76%;

Івано-Франківську область – 77,8%;

Одеську область – 78,3%;

Львівську область – 79%.

Скільки шкіл на дистанційці чи канікулах

За словами Сергія Шкарлета, станом на 1 жовтня через відсутність достатньої кількості вакцинованих працівників майже 15% українських шкіл працювали в онлайн-режимі. Сьогодні таких лишилося 7%. Він додав, що більшість з них вже перебувають буквально на шляху відновлення очного навчання.

Також відомо, що на канікулах від 11 жовтня знаходяться 24 школи.

Маємо надію, що темпи вакцинації не будуть знижуватися, і невдовзі не залишиться жодного навчального закладу, який би не міг продовжувати навчання дітей у звичному режимі,

– заявив Шкарлет.

До слова, у Львові посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації з COVID-19. Тож, вже 18 жовтня всі навчальні заклади – школи та виші – переводять на дистанційне навчання. Деталі – читайте у статті.