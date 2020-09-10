У Міністерстві освіти і науки повідомили, що з початку війни на Сході України було пошкоджено понад 750 навчальних закладів. Вплив від конфлікту на Донбасі відчувають близько 400 тисяч дітей, які живуть поруч.

Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет вважає, що Україні важливо оберігати дітей від прямого впливу конфліктів на якість освіти, зокрема військового конфлікту на Сході України, передає пресслужба МОН.

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Скільки шкіл було пошкоджено через війну на Донбасі? Лише протягом першого півріччя 2020 року було зафіксовано 10 випадків пошкодження шкіл через військові дії. А загалом з 2014 року кількість пошкоджених навчальних закладів перевищує 750.

Окрім того, безпосередній вплив конфлікту відчувають понад 400 тисяч дітей, які проживають і відвідують школи в 20-кілометровій зоні біля лінії розмежування, в якій є загроза обстрілів.

Відомо, що протягом 2017-2019 років відбулося близько 60 нападів на школи в зоні конфлікту. А також десятки шкіл, які розташовані біля військових об'єктів, наражаються на небезпеку нападів.

До слова, Україна у 2019 році підписала Декларацію про безпеку шкіл. У документі йдеться про зобов'язання попереджати напади на школи та заборону їх використання у військових цілях. Декларація передбачає збереження безпеки в школах, захист права на освіту і моніторинг порушень прав дітей.