На скільки Шкарлет склав ЗНО: цікаві відповіді міністра освіти на гострі питання журналістки

Ми зібрали найцікавіші відповіді Сергія Шкарлета на гострі запитання від журналістки видання ICTV щодо нього та освіти в Україні. Одним із них було – на скільки міністр освіти склав ЗНО з математики. Чесні відповіді на питання – читайте у матеріалі.

З якого предмету отримували двійки в школі?

Шкарлет відповів, що з жодного та сказав, що вчився він добре та закінчив школу з золотою медаллю.

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На скільки балів склали ЗНО з математики?

Міністр освіти розповів, що пробував себе в онлайн-тесті ЗНО з математики. Він запевнив, що набрав би точно не менше 170 балів.

Коли востаннє ходили в бібліотеку?

"8 місяців тому, ще коли був ректором, до того як став міністром освіти", – відповів він.

Яку лекцію ви б прочитали політикам?

За його словами, деяким – про вихованість, деяким – про патріотизм, деяким – про становлення нашої держави.

Де буде навчатися ваша дочка, як закінчить школу?

Шкарлет сказав, що хотів би, аби вона навчалася в Україні. Але це буде повністю її вибір.

Який рівень освіти в Україні сьогодні?

Очільник Міносвіти дав українській освіті оцінку – 8 з 10.

Що плануєте зробити, щоб потім сказати, що недарма стали міністром?

Міністр переконує, що в певному випадку треб захищати та розвивати освіту.



Сергій Шкарлет / Фото МОН

Що дратує у Кабміні найбільше?

"Багато бюрократії", – відповів очільник МОН.

Чи є корупція та кумівство у відділах освіти?

Шкарлет сказав, що не готовий обговорювати своїх колег. Прагнув би, щоб цього не було у відділах освіти.

За скільки років буде результат освітньої реформи?

На думку міністра освіти, результат освітньої реформи можна буде побачити щонайменше за 12 – 15 років.

З якої країни берете приклад освітньої моделі?

На це Шкарлет відповів, що Нова українська школа побудована по фінській моделі. Також цікаві приклади освітньої моделі – у Ізраїлі, США та Німеччині.

Яка з освітніх сфер постраждала від пандемії найбільше?

"Дошкільна освіта та молодша школа – 1 – 4 класи", – наголосив Шкарлет.

На скільки ефективне дистанційне навчання?

За словами Шкарлета, близько на 70% ефективне онлайн-навчання. Але в деяких випадках, коли воно якісно підготовлено, може досягати 80%.

Що зміниться у проведенні ЗНО цього року?

Міністр зазначив, що принципово нічого не зміниться. Але буде врахована ситуація з розвитком пандемії.

Якою має бути зарплата вчителя?

На думку Шкарлета, вчитель має отримувати стільки, наскільки він гідно себе почуватиме. Так, в селі, можливо, треба менша зарплата, у місті-мільйоннику – більша.

На що б ви витратили 10 тисяч доларів?

Шкарлет припустив, що ці гроші витратив би на освіту своєї дитини.

Хто для вас герой України всіх часів?

Міністр освіти пригадав тут українських письменників – Тараса Шевченка та Лесю Українку.

Сергій Шкарлет також продовжив швидкі фрази від журналістки:

Я чесний перед собою, бо так вихований.

Якби я прийшов на посаду міністра раніше, то, мабуть, підтримував би всі ті реформи, які були закладені моїми попередніми колегами.

Я ненавиджу, коли брешуть.

Я вірю в освіту, в науку, в Україну.

Як Шкарлет відповідав на питання: дивіться відео ICTV



До слова, 17 грудня Верховна Рада підтримала призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки, хоча профільний комітет двічі не підтримав відповідне подання. А рисягу Шкарлет складав під крики "Ганьба!".

Партія "Голос" заявила про випадки кнопкодавства під час голосування за міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу. Проте відео, на якому зафіксували факт кнопкодавства за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки, зникло.