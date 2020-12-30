Сергій Шкарлет фактично очолював Міністерство освіти з червня 2020 року й заробив за цей час 422 тисячі гривень. У цей час активісти звинувачують міністра в плагіаті, а його призначення називають незаконним, бо, мовляв, депутати вдалися до кнопкодавства.

Про те, яку зарплату протягом 2020 року отримував Сергій Шкарлет, Міністерство освіти й науки розповіло у відповідь на запит 24 каналу. Цікаво Скільки глава МВС України Арсен Аваков заробив у 2020 році: сума Зарплата Сергія Шкарлета: липень (плюс 2 дні червня) – 41 тисяча 822 гривні,

серпень – 38 тисяч 20 гривень,

вересень – 40 тисяч 779 гривень,

жовтень – 84 тисячі 666 гривень,

листопад – 43 тисячі 43 гривні,

грудень – 92 тисячі 169 гривень.

Зарплата Сергія Шкарлета в Міносвіти / Відповідь на запит 24 каналу

Зарплата Сергія Шкарлета в Міносвіти / Відповідь на запит 24 каналу Важливо! Ці суми – це розмір доходу, який фактично отримав міністр. Тобто, це сам посадовий оклад разом з усіма бонусами. Також у цій сумі вже вирахувані податки. Коротко про Сергія Шкарлета: Він став виконувати обов'язки голови Міністерства освіти й науки наприкінці червня 2020 року. До цього був ректором Чернігівського технологічного університету.

Сергію Шкарлету закидають плагіат у науковій роботі. Активісти кажуть: плагіатор не може очолювати Міністерство освіти.

У грудні 2020 року його призначили повноцінним міністром. Це викликало черговий скандал, адже депутати ОПЗЖ під час голосування вдалися до кнопкодавства.