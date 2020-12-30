Зарплата Сергія Шкарлета: скільки міністр-"плагіатор" заробив в уряді
Сергій Шкарлет фактично очолював Міністерство освіти з червня 2020 року й заробив за цей час 422 тисячі гривень. У цей час активісти звинувачують міністра в плагіаті, а його призначення називають незаконним, бо, мовляв, депутати вдалися до кнопкодавства.
Про те, яку зарплату протягом 2020 року отримував Сергій Шкарлет, Міністерство освіти й науки розповіло у відповідь на запит 24 каналу.
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Зарплата Сергія Шкарлета:
- липень (плюс 2 дні червня) – 41 тисяча 822 гривні,
- серпень – 38 тисяч 20 гривень,
- вересень – 40 тисяч 779 гривень,
- жовтень – 84 тисячі 666 гривень,
- листопад – 43 тисячі 43 гривні,
- грудень – 92 тисячі 169 гривень.
Зарплата Сергія Шкарлета в Міносвіти / Відповідь на запит 24 каналу
Зарплата Сергія Шкарлета в Міносвіти / Відповідь на запит 24 каналу
Коротко про Сергія Шкарлета:
- Він став виконувати обов'язки голови Міністерства освіти й науки наприкінці червня 2020 року. До цього був ректором Чернігівського технологічного університету.
- Сергію Шкарлету закидають плагіат у науковій роботі. Активісти кажуть: плагіатор не може очолювати Міністерство освіти.
- У грудні 2020 року його призначили повноцінним міністром. Це викликало черговий скандал, адже депутати ОПЗЖ під час голосування вдалися до кнопкодавства.
Джерело: 24 канал
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