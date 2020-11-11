Скільки російських студентів прибули в Україну на навчання
В Україну на навчання до вищих навчальних закладів у 2020 році приїхали понад 200 студентів з країни-агресора – Росії.
Про це повідомили в пресслужбі МОН у відповідь на запит журналістів видання УНН.
До теми Іноземці зможуть вступати в українські виші онлайн
За їх даними, станом на 26 жовтня до України прибуло близько 265 студентів з Росії, щоб здобути вищу освіту.
Цікаво, що у 2020 році до українських вишів з окупованого Криму вступило майже 400 абітурієнтів, а з Донбасу – 1629. Які виші та спеціальності вони обрали – читайте тут. Також відомо, що на навчання до вишів приїхали 10 осіб, які не мають громадянства.
У МОН розповіли, що до наших вишів вступили близько 7,8 тисяч іноземців, що на понад 20 тисяч менше, ніж за останні два роки. Загалом, з нового року в Україні здобувають вищу освіту близько 80,5 тисяч іноземців та осіб без громадянства з 158 країн світу.
Найбільше іноземців, які навчаються в Україні, з таких країн:
- Індія – 18 429 осіб;
- Марокко – 8233;
- Азербайджан – 5470;
- Туркменістан – 5344;
- Нігерія – 4379;
- Туреччина – 3764;
- Китай – 3527.
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