В Україну на навчання до вищих навчальних закладів у 2020 році приїхали понад 200 студентів з країни-агресора – Росії.

Про це повідомили в пресслужбі МОН у відповідь на запит журналістів видання УНН.

До теми Іноземці зможуть вступати в українські виші онлайн

За їх даними, станом на 26 жовтня до України прибуло близько 265 студентів з Росії, щоб здобути вищу освіту.

Цікаво, що у 2020 році до українських вишів з окупованого Криму вступило майже 400 абітурієнтів, а з Донбасу – 1629. Які виші та спеціальності вони обрали – читайте тут. Також відомо, що на навчання до вишів приїхали 10 осіб, які не мають громадянства.

У МОН розповіли, що до наших вишів вступили близько 7,8 тисяч іноземців, що на понад 20 тисяч менше, ніж за останні два роки. Загалом, з нового року в Україні здобувають вищу освіту близько 80,5 тисяч іноземців та осіб без громадянства з 158 країн світу.

Найбільше іноземців, які навчаються в Україні, з таких країн: