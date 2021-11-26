Скільки регіонів отримали ноутбуки для вчителів: оновлені дані МОН

У межах проєкту "Ноутбук кожному вчителю" від МОН та Мінцифри до регіонів вже доставлено 20 тисяч комп’ютерів. Зокрема, техніку отримали 11 областей.

Усі ноутбуки сучасні, з камерою, потужним процесором та можливістю під’єднання до інтернету. Середня вартість одного ноутбука за субвенцією в цих областях – 17 800 гривень.

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Щоб унеможливити корупцію та зробити процес закупівель прозорим, фахівці розробили дашборд, де кожен може контролювати, як ОДА використовують кошти та за яку ціну купують техніку.

Скільки вчителів вже отримали ноутбуки

Наразі наступні області вже отримали ноутбуки:

Волинська – 2 045 ноутбуків;

Дніпропетровська – 5 296 ноутбуків;

Житомирська – 1 000 ноутбуків;

Закарпатська – 1 200 ноутбуків;

Запорізька – 1 600 ноутбуків;

Київська – 1 649 ноутбуків;

Кіровоградська – 1 431 ноутбук;

Полтавська – 2 447 ноутбуків;

Харківська – 1 050 ноутбуків;

Чернівецька – 1 450 ноутбуків;

Чернігівська – 1 397 ноутбуків.

Проєкт "Ноутбуки для вчителів": коротко

Завдяки державній субвенції до кінця 2021 року мають закупити загалом 60 тисяч ноутбуків і забезпечити технікою вчителів у 24 областях України. З держбюджету на цей проєкт виділили 980 мільйонів гривень.

Хто першочергово отримає ноутбуки:

школи з кількістю учнів не менш як 250 осіб та опорні заклади з кількістю учнів (без урахування їхньої кількості у філіях) не менш як 200 осіб;

школи з кількістю учнів не менш як 100 осіб;

інші заклади загальної середньої освіти.

Придбані ноутбуки закріплюються за навчальними кабінетами відповідних шкіл та використовуються виключно для організації навчання.