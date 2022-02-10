Для початкової школи рекомендована перерва для приймання їжі – 30 хвилин, для учнів 5 – 12 класів вона має бути не менше 20 хвилин.

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Скільки разів у школі повинні годувати учнів

Санітарний регламент вимагає, щоб для учнів було організоване щонайменше одне гаряче харчування .

. Дворазове харчування зі сніданком та обідом організовується для учнів 5 – 9 класів, які відвідують групу подовженого дня.

Триразове харчування призначається для учнів початкової школи, які ходять у групу подовженого дня, й окремих пільгових категорій учнів.

Чотириразове харчування організовують учням спеціальних шкіл і шкіл-інтернатів.

П’ятиразове харчування з не менше ніж триразовим споживанням гарячої їжі отримують учні в закладах з цілодобовим перебуванням – наприклад у шкільному пансіоні.

Водночас у дитячих садках режим харчування визначається лише тривалістю перебування дітей у них:

до 4 годин – харчування можна не організовувати (рішення ухвалює засновник, а також враховується заява батьків);

від 4 до 8 годин – дво- або одноразове харчування;

від 8 до 12 годин – триразове харчування;

понад 12 годин – чотириразове харчування;

цілодобово – п’ятиразове харчування.

У дитячих садочках інтервал між прийманням їжі має бути 3 – 4 години. Обід не може тривати менше 25 хвилин, а інше приймання їжі – менше 20 хвилин.

Яким має бути харчування у школах

За формою організації харчування може бути:

Монопрофільне – учні споживають комплекс страв відповідно до меню дня.

Мультипрофільне – учням пропонують на вибір два–три варіанти комплексного меню, компоненти комплексного меню або шведський стіл.

Водночас у школах можна додатково продавати їжу та напої у буфетах або торгових автоматах.

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Додамо, що на платформі “ЗнаЇмо” також розповіли, що робити школі, щоб діти вчасно отримували якісне харчування. Зокрема, потрібно:

визначити в закладі освіти відповідального за харчування;

визначити примірне чотиритижневе сезонне меню та щоденне меню-розклад;

погодити меню в територіальному підрозділі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, якщо воно складене самостійно;

організувати закупівлю продуктів або послуг (найчастіше це функція управління освіти);

організувати бракераж (якісне оцінювання продуктів), а також постійний внутрішній контроль якості;

скласти переліки учнів, які отримують платне й безкоштовне харчування, а також тих, яким потрібне дієтичне харчування;

мати в штаті працівників, які повноцінно забезпечать усі процеси організації харчування;

подбати, щоб усі учні мали доступ до питної води;

вести всю необхідну документацію.

До слова, станом на 1 лютого, новим меню користуються вже понад 13 тисяч шкіл України, що становить 96,6% від загальної кількості. На фінальному етапі процес впровадження нового шкільного меню триває у 5 областях:

Закарпатська область – 70,6% закладів;

Запорізька область – 86,4%;

Львівська область – 84,3%;

Миколаївська область – 89,2%;

Херсонська область – 96,4%.

У решті 19 областях 100% шкіл уже перейшли на нове меню. Крім того, наразі у школах України загалом оновлено майже 3800 харчоблоків.