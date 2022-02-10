Для початкової школи рекомендована перерва для приймання їжі – 30 хвилин, для учнів 5 – 12 класів вона має бути не менше 20 хвилин.
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Скільки разів у школі повинні годувати учнів
- Санітарний регламент вимагає, щоб для учнів було організоване щонайменше одне гаряче харчування.
- Дворазове харчування зі сніданком та обідом організовується для учнів 5 – 9 класів, які відвідують групу подовженого дня.
- Триразове харчування призначається для учнів початкової школи, які ходять у групу подовженого дня, й окремих пільгових категорій учнів.
- Чотириразове харчування організовують учням спеціальних шкіл і шкіл-інтернатів.
- П’ятиразове харчування з не менше ніж триразовим споживанням гарячої їжі отримують учні в закладах з цілодобовим перебуванням – наприклад у шкільному пансіоні.
Водночас у дитячих садках режим харчування визначається лише тривалістю перебування дітей у них:
- до 4 годин – харчування можна не організовувати (рішення ухвалює засновник, а також враховується заява батьків);
- від 4 до 8 годин – дво- або одноразове харчування;
- від 8 до 12 годин – триразове харчування;
- понад 12 годин – чотириразове харчування;
- цілодобово – п’ятиразове харчування.
У дитячих садочках інтервал між прийманням їжі має бути 3 – 4 години. Обід не може тривати менше 25 хвилин, а інше приймання їжі – менше 20 хвилин.
Яким має бути харчування у школах
За формою організації харчування може бути:
- Монопрофільне – учні споживають комплекс страв відповідно до меню дня.
- Мультипрофільне – учням пропонують на вибір два–три варіанти комплексного меню, компоненти комплексного меню або шведський стіл.
Водночас у школах можна додатково продавати їжу та напої у буфетах або торгових автоматах.
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Додамо, що на платформі “ЗнаЇмо” також розповіли, що робити школі, щоб діти вчасно отримували якісне харчування. Зокрема, потрібно:
- визначити в закладі освіти відповідального за харчування;
- визначити примірне чотиритижневе сезонне меню та щоденне меню-розклад;
- погодити меню в територіальному підрозділі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, якщо воно складене самостійно;
- організувати закупівлю продуктів або послуг (найчастіше це функція управління освіти);
- організувати бракераж (якісне оцінювання продуктів), а також постійний внутрішній контроль якості;
- скласти переліки учнів, які отримують платне й безкоштовне харчування, а також тих, яким потрібне дієтичне харчування;
- мати в штаті працівників, які повноцінно забезпечать усі процеси організації харчування;
- подбати, щоб усі учні мали доступ до питної води;
- вести всю необхідну документацію.
До слова, станом на 1 лютого, новим меню користуються вже понад 13 тисяч шкіл України, що становить 96,6% від загальної кількості. На фінальному етапі процес впровадження нового шкільного меню триває у 5 областях:
- Закарпатська область – 70,6% закладів;
- Запорізька область – 86,4%;
- Львівська область – 84,3%;
- Миколаївська область – 89,2%;
- Херсонська область – 96,4%.
У решті 19 областях 100% шкіл уже перейшли на нове меню. Крім того, наразі у школах України загалом оновлено майже 3800 харчоблоків.