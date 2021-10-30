OECD нещодавно опублікувала велике дослідження про освіту, в якому написали і про зарплати вчителів державних шкіл у різних країнах.

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Експерти зазначають, що зарплата впливає на те, чи будуть вступники обирати професію вчителя і чи залишатимуться висококваліфіковані спеціалісти, якщо їм запропонують альтернативу в іншій сфері.

Скільки отримують вчителі за кордоном

Водночас згідно з дослідженням, зарплати вчителів у країнах, що входять до OECD (Організація Економічного Співробітництва та Розвитку), переважно менші, ніж у інших працівників із вищою освітою.

Наприклад, на кожен долар, що отримує умовний банкір або інженер, педагог матиме від 81 до 96 центів.

Від чого залежить зарплата вчителів

У більшості країн зарплата вчителів зростає разом із рівнем, на якому вони викладають. Тобто педагоги у сфері дошкільної освіти зазвичай отримують найменше. Натомість вчителі старших класів – найбільше.

Приклад Данії або Литви: двоє учителів мають 15 років досвіду. От-тільки один працює з дошкільнятами, а інший – зі старшокласниками середньої школи. Тому зарплата другого на 25 – 30 % вища, ніж у першого. Натомість у Чилі, Коста-Риці та Туреччині різниця між зарплатами цих двох педагогів була би не такою разючою – десь до 5%.

Окрім того, чим довше вчитель працює, тим більше йому платять. Зарплата вчителя молодших класів середньої школи після 10 років на роботі буде на 29 % вищою, ніж на початку кар’єри. А після 15 років – на 38 % вищою.

Загалом зарплати на піку педагогічного розвитку – десь після 25 років викладання – на 67 % вищі, ніж початкові.



Зарплата вчителя за кордоном / Фото teacheracademy.eu

Також зарплати вчителів із багатьма кваліфікаціями переважно вищі, ніж у решти. Наприклад, педагог із найпоширенішими класифікаціями за 15 років на роботі отримуватиме на 40 % більше, ніж на початку кар’єри.

Додамо, що у Чилі, Коста-Риці, Сполученому Королівстві, Нідерландах, Угорщині, Кореї та багатьох інших країнах за підвищення професіоналізму зарплату щонайменше подвоюють.

І останнє – на фактичну зарплату вчителів впливають доплати та бонуси. Підзаробити можна за участь у шкільному управлінні, більшу кількість годин викладання, класне керівництво, роботу в інклюзивних класах тощо.

Чи підвищують зарплати вчителям? За останні 20 років зарплати вчителів зросли у двох третинах країн OECD. Так, на понад 40% стали більше платити вихователям та вчителям середньої школи в Ізраїлі, а ще – вчителям початкової та середньої шкіл у Ірландії.

Натомість на 5–14 % менше стали заробляти педагоги з Греції, Франції та Японії. У середньому для всіх країн з 2005 по 2020 на всіх рівнях зарплати зросли на 2 – 4%.

Також майже всім вчителям у Польщі упродовж останніх десяти років почали платити на 20 % більше. Це сталося внаслідок державної програми з поступового підвищення вчительських зарплат, яку запустили в 2007 році. Схожа ситуація у австрійців, німців, ісландців і норвежців.

Фактично на всіх рівнях освіти (дошкільної, початкової, середньої та вищої) зарплати ставали вищими пропорційно. Інша ситуація лише в Ізраїлі, де вчителі у дошкільній освіті стали отримувати на 50% більше, початкової школи – на 42 %, а середньої – на 44 %.

То яку зарплат отримують вчителі за кордоном

Високорозвинені країни

У Канаді вчитель із найпоширенішими класифікаціями отримує від 40 тисяч доларів на рік. Якщо працює у школі вже понад 15 років – його зарплата зростає до 72 тисяч доларів на рік. А в США початківці можуть розраховувати заробити 42 тисячі доларів на рік, а досвідчені — 62 – 66 тисяч.

Зарплати німецьких педагогів різняться залежно від рівня, на якому вони викладають. Наприклад, у дошкільній освіті на початку кар’єри можна отримувати десь 65 тисяч доларів на рік, а після 15 років – вже 80 тисяч. Натомість якщо вчитель працює зі старшокласниками, то спершу може заробляти приблизно 75 тисяч доларів на рік, а з часом – 91 тисячу.

У японців вчителі починають із 30 тисяч доларів на рік і за 15 років можуть доробитися до 49 тисяч незалежно від рівня, на якому вони викладають.

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Пострадянські країни

У Польщі вчителі з мінімальним досвідом отримують 19 тисяч доларів на рік, а більш досвідчені фахівці – 31 тисячу.

В Угорщині і початківці, і педагоги, які працюють роками, отримують менше, ніж у Польщі. Зарплата тут стартує з 16 тисяч доларів на рік і з часом може зрости до 20 тисяч.

У Литві ситуація найсприятливіша – на початках роботи можна отримувати 29 тисяч доларів на рік. Із досвідом винагорода зросте до 33 тисяч.

Чи справді вчителі заробляють менше за інших

У США вчитель зароблятиме від 59 до 66 центів із кожного долара іншого спеціаліста з вищою освітою, який працює упродовж повного робочого дня. У Франції – від 80 до 99 центів, а у Британії — від 84 до 93 центів.

Натомість трохи більше за інших фахівців можуть отримувати педагоги середньої школи в Німеччині та старшої середньої школи у Фінляндії.

Естонські вчителі заробляють від 73 до 95 центів із кожного долара інших фахівців із вищою освітою. Словацькі – від 56 до 75 центів. Найгірша ситуація в угорських педагогів – вчителі отримують лише 58 – 66 центів на кожен долар зарплати іншого працівника.

Натомість більше за інших заробляють учителі-латвійці – від 1,07 до 1,48 доларів на кожен долар. У Литві також зарплати педагогів трохи вищі, аніж у решти – на кожен долар вони отримують 1,19 центів.

До слова, на початку 2021 році зарплати українських вчителів зросли на 20%, а з грудня цього року – зростуть ще майже на 9%. У МОН обіцяють, що наступного року вчителям варто чекати підвищення у ще 10% до зарплати.