В.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета вже давно звинувачують у плагіаті щодо його наукових робіт. Проте дослідники проаналізували його докторську дисертацію та помітили, що там понад 87% роботи – плагіат.

Про це повідомив сайт "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях". Вони запевняють, що збіги у дисертації Шкарлета з працями інших науковців становлять 87,4%.

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Зокрема, тут йдеться про одну із статей, на яких базується дисертація Сергія Шкарлета. Так, в авторефераті докторської дисертації вона має таку назву: Шкарлет С. М. "Теоретичні основи формування економічної безпеки підприємств".

Науковці Юрій Бойко та Василь Садовий, які робили аналіз статті Шкарлета, виявили збіги тексту з іншими працями. Зокрема, там є збіги з наступними джерелами:

Гончаренко Л. П. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия // Справочник экономиста, 2004, №12

Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999.

У порівняльній таблиці в першому стовпчику вони навели фрагменти статті Сергія Шкарлета, у правому – джерело, з яким виявлено збіги. Дивіться фотодоказ від вчених.

Жовтим кольором показані повні збіги, бірюзовим – синоніми та перефразування, а зеленим – заяви Шкарлета про те, що це він є автором висловлених пропозицій чи висновків. Окрім того, вчені позначили символом <…> місця, які були пропущені паном Шкарлетом.

Плагіат у докторській дисертації Шкарлета: дивіться у фото



Науковці пояснюють, що це і є приклад нахабного академічного плагіату. Вони кажуть, що збіги з чужими працями виявлені на сторінках 164–170, тобто на 7 сторінках з восьми, що становить 87,5%.

"Цікаво, що ректор Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права з 6-річним стажем (Шкарлет) у своїй науковій статі вказує як джерело сайт студентських рефератів", – додають вчені.

Що відомо про скандал з Шкарлетом щодо плагіату?