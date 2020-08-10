Скільки плагіату має докторська дисертація Шкарлета: шокуючі цифри
В.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета вже давно звинувачують у плагіаті щодо його наукових робіт. Проте дослідники проаналізували його докторську дисертацію та помітили, що там понад 87% роботи – плагіат.
Про це повідомив сайт "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях". Вони запевняють, що збіги у дисертації Шкарлета з працями інших науковців становлять 87,4%.
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Зокрема, тут йдеться про одну із статей, на яких базується дисертація Сергія Шкарлета. Так, в авторефераті докторської дисертації вона має таку назву: Шкарлет С. М. "Теоретичні основи формування економічної безпеки підприємств".
Науковці Юрій Бойко та Василь Садовий, які робили аналіз статті Шкарлета, виявили збіги тексту з іншими працями. Зокрема, там є збіги з наступними джерелами:
- Гончаренко Л. П. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия // Справочник экономиста, 2004, №12
- Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999.
У порівняльній таблиці в першому стовпчику вони навели фрагменти статті Сергія Шкарлета, у правому – джерело, з яким виявлено збіги. Дивіться фотодоказ від вчених.
Жовтим кольором показані повні збіги, бірюзовим – синоніми та перефразування, а зеленим – заяви Шкарлета про те, що це він є автором висловлених пропозицій чи висновків. Окрім того, вчені позначили символом <…> місця, які були пропущені паном Шкарлетом.
Плагіат у докторській дисертації Шкарлета: дивіться у фото
Науковці пояснюють, що це і є приклад нахабного академічного плагіату. Вони кажуть, що збіги з чужими працями виявлені на сторінках 164–170, тобто на 7 сторінках з восьми, що становить 87,5%.
"Цікаво, що ректор Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права з 6-річним стажем (Шкарлет) у своїй науковій статі вказує як джерело сайт студентських рефератів", – додають вчені.
Що відомо про скандал з Шкарлетом щодо плагіату?
- Новосад у ефірі 24 каналу заявила, що Сергій Шкарлет, який називає себе доктором економічних наук, є тотальним плагіатором. Ще в червня у двох його монографіях та одній статті вдалося виявити суцільний плагіат – копійовані і додані шматки з чужих наукових доробків.
- Також, відповідно до таблиці з порівняннями щодо роботи Шкарлета, він запозичив до своєї наукової роботи цілі абзаци зі спільної праці Микитенка та Гребенюка.
- Ще один приклад плагіат помітили у монографії Шкарлета – там повністю скопійовано абзаци зі статтями авторства Бугая.
- Окрім плагіату, його також звинувачують у зловживаннях. Адже Чернігівський національний технологічний університет, ректором якого був Шкарлет, купив для його потреб авто за 1,5 мільйона гривень.