На скільки освітянам підвищать зарплату у 2021 році: деталі від Шкарлета
Міністерство освіти і науки планує у 2021 році продовжити роботу над підвищенням оплати праці для освітян. З 1 січня планують зростання на 20%.
Цьогорічний бюджет освіти у першому читанні був найбільший з 2012 року. Про це очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив в інтерв'ю "Українському радіо".
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Якою буде зарплата в освітян
За його словами, у порівнянні з 1 квітня 2020 року, станом на 1 грудня 2021 року, буде в цілому зростання 30%.
МОН підготувало профільний закон щодо підтримки педагогічних і науково-педагогічних працівників у частині хвороби COVID-19. Президент готовий внести першочерговий закон про соціальні гарантії для педагогічних і науково-педагогічних працівників,
– зазначив Шкарлет.
Він відзначив, що наразі у МОН розіслали всім центральним органам виконавчої влади гроші, які забезпечують 20% зростання лікарів, які працюють у системі освіти та науки. Також улагоджена співпраця із профспілками щодо збільшення грошей на оплату праці.
"Ми — виконавча влада, і ми не маємо права робити в суспільство закиди якимись необґрунтованими джерелами. Тому ми намагаємось бути чесними", – зауважив міністр.
Операційна різниця
Як сказав Шкарлет, ті скорочення, які відбулись між першим і другим читанням, залежать винятково не від того, що забрали гроші. А від того, що мінімальну заробітну плату з 1 липня була перенесли на 1 грудня.
Також він додав: "Тобто це операційна різниця. В освіти майже нічого не забрали. Забрали 500 мільйонів, тобто капітальні видатки. Але я впевнений, що впродовж 2021 року зможемо дещо надолужити ці речі, певним чином перерозподілити бюджет і ми за це будемо боротись".
Зарплати для вчителів: коротко
- Депутатка від "Голосу" Наталія Піпа запевнила, що між першим і другим читанням бюджету на 2021 рік з освітньої субвенції забрали майже 3 мільярди гривень.
- За її словами, проєкт бюджету передбачав освітню субвенцію місцевим бюджетам на зарплати освітян у розмірі 102,5 мільярди гривень.
- Вона відзначила, що цих грошей недостатньо на виконання 822 постанови, яка передбачає триетапне підвищення посадового окладу. Лише на впровадження першого етапу потрібно мінімум 50 мільярдів гривень
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