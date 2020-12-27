Міністерство освіти і науки планує у 2021 році продовжити роботу над підвищенням оплати праці для освітян. З 1 січня планують зростання на 20%.

Цьогорічний бюджет освіти у першому читанні був найбільший з 2012 року. Про це очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив в інтерв'ю "Українському радіо".

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Якою буде зарплата в освітян

За його словами, у порівнянні з 1 квітня 2020 року, станом на 1 грудня 2021 року, буде в цілому зростання 30%.

МОН підготувало профільний закон щодо підтримки педагогічних і науково-педагогічних працівників у частині хвороби COVID-19. Президент готовий внести першочерговий закон про соціальні гарантії для педагогічних і науково-педагогічних працівників,

– зазначив Шкарлет.

Він відзначив, що наразі у МОН розіслали всім центральним органам виконавчої влади гроші, які забезпечують 20% зростання лікарів, які працюють у системі освіти та науки. Також улагоджена співпраця із профспілками щодо збільшення грошей на оплату праці.

"Ми — виконавча влада, і ми не маємо права робити в суспільство закиди якимись необґрунтованими джерелами. Тому ми намагаємось бути чесними", – зауважив міністр.

Операційна різниця

Як сказав Шкарлет, ті скорочення, які відбулись між першим і другим читанням, залежать винятково не від того, що забрали гроші. А від того, що мінімальну заробітну плату з 1 липня була перенесли на 1 грудня.

Зазначимо! Законодавство України передбачає виділення на освіту 7% від річного ВВП, проте наступного року ця цифра складає 6,6% (а у 2019 році освіта отримала 6,2% від ВВП, у 2020 році — лише 5,7%).

Також він додав: "Тобто це операційна різниця. В освіти майже нічого не забрали. Забрали 500 мільйонів, тобто капітальні видатки. Але я впевнений, що впродовж 2021 року зможемо дещо надолужити ці речі, певним чином перерозподілити бюджет і ми за це будемо боротись".

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