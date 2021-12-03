Мільйон освітян вже вакцинувалися від COVID-19: МОН оприлюднило нову статистику

Сергій Шкарлет поінформував щодо оновленої статистики вакцинації проти COVID-19 серед освітян. Так, станом на 2 грудня повний цикл щеплення отримали понад 86% працівників.

За словами міністра освіти, освітяни подолали мільйонний рубіж (мова про дві дози щеплення серед усіх освітян країни).

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Скільки працівників освіти вакцинувалися

Повний цикл щеплення від COVID-19 отримали 86,8% працівників закладів освіти. На другу дозу зараз очікують ще понад 102 тисячі освітян (8,6%).

Кількість працівників, які отримали принаймні одну дозу вакцини за типами закладів:

садочки – 95,4% працівників;

школи – 96,8% працівників;

заклади спеціалізованої освіти – 97,8% працівників;

профтехи – 96,1% працівників;

коледжі – 93,3% працівників;

виші – 89,4% працівників.

Де вакциновано найбільше вчителів

Стосовно працівників шкіл – станом на сьогодні 96,8% учителів в Україні вже отримали принаймні першу дозу вакцини, а 89,6% – пройшли повний цикл,

– заявив Шкарлет.

Найбільшу кількість щеплених повним циклом вакцини від COVID-19 освітян демонструють:

Дніпропетровська область – 94,7%;

Сумська область – 92,8%;

Черкаська область – 92,7%;

Луганська область – 92,6%;

Донецька область – 91,6%.

Скільки шкіл досі на дистанційці? Досі 740 шкіл вимушені продовжувати дистанційне навчання через відсутність 100% вакцинації освітян у червоній зоні. Це – 5,35 % від загальної кількості шкіл (станом на 29 листопада вказаний показник сягав 7,3%).

Відсторонення вчителів

За словами Шкарлета, зменшується кількість відсторонених працівників шкіл. Так, протягом тижня до роботи повернулися понад 200 вчителів. При цьому, найбільше відсторонених залишається на Рівненщині – 364 та Київщині – 251 особа.

"Хочу вкотре наголосити, що вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19 та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби", – додав міністр освіти.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

Інформую щодо оновленої статистики вакцинації проти COVID-19 серед освітян. Станом на 2 грудня спільними зусиллями ми подолали мільйонний рубіж (мова про дві дози щеплення серед усіх освітян країни)!

Повний цикл щеплення від COVID-19 отримали 86,8% працівників закладів освіти. На другу дозу вакцинації нині очікують ще понад 102 тис. освітян, це 8,6% від загальної кількості.

Кількість працівників, які отримали принаймні одну дозу двофазної вакцини за типами закладів: заклади дошкільної освіти – 95,4% працівників; загальної середньої – 96,8%; спеціалізованої – 97,8%; професійної та професійно-технічної – 96,1%; фахової передвищої – 93,3%; вищої – 89,4%.

Найбільшу кількість щеплених повним циклом вакцини від COVID-19 освітян демонструють: Дніпропетровська – 94,7%, Сумська – 92,8%, Черкаська – 92,7%, Луганська – 92,6% та Донецька – 91,6% області.

Стосовно працівників шкіл: станом на сьогодні 96,8% учителів в Україні вже отримали принаймні першу дозу вакцини, а 89,6% - пройшли повний цикл.

Ще 740 шкіл досі вимушені продовжувати дистанційне навчання через відсутність 100% вакцинації освітян у «червоній» зоні. Це всього 5,35 % від загальної кількості закладів середньої освіти (29 листопада вказаний показник сягав 7,3%).

Зменшується кількість відсторонених працівників ЗЗСО. За оперативною інформацією департаментів освіти та науки, протягом тижня до роботи повернулися понад 200 вчителів. При цьому, найбільше відсторонених залишається на Рівненщині – 364 та Київщині – 251 особа.