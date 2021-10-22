Скільки осіб вступило до профтехів у 2021 році та які напрямки обирають найчастіше
Джерело:24 канал
У МОН наголосили, що впродовж останніх років зростає тенденція кількості вступників до профтехів. Так, набір вступників за два роки збільшився майже на 10%.
Під час брифінгу МОН щодо результатів вступної кампанії у 2021 році заступник міністра освіти Ігор Гарбарук розповів, що у 2021 році виділили 113 тисяч бюджетних місць для навчання у профтехах.
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Скільки осіб вступило до профтехів
За даними МОН, зарахували цього року понад 105 тисяч вступників. З них:
- 95 тисяч осіб вступили за регіональним замовленням
- майже 10 тисяч – за державним замовленням.
За професіями загальнодержавного значення було зараховано понад 4,6 тисячі вступників до профтехів.
Найбільша кількість вступників до профтехів у 2021 році – у Львівській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Вінницькій областях.
Які професії обирають найчастіше
Рейтинг найпопулярніших професій у профтехах, які обирають вступники з 2011 року:
- кухар,
- водій,
- кондитер,
- слюсар,
- зварювальник.
Збільшення стипендії для студентів профтехів
Ігор Гарбарук додав, що з 1 січня 2022 року студенти профтехів будуть отримувати більшу стипендію. Так, розмір мінімальної академічної стипендії збільшиться з 490 до 1250 гривень на місяць.
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