Скільки осіб вступило до профтехів у 2021 році та які напрямки обирають найчастіше

У МОН наголосили, що впродовж останніх років зростає тенденція кількості вступників до профтехів. Так, набір вступників за два роки збільшився майже на 10%.

Під час брифінгу МОН щодо результатів вступної кампанії у 2021 році заступник міністра освіти Ігор Гарбарук розповів, що у 2021 році виділили 113 тисяч бюджетних місць для навчання у профтехах.

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Скільки осіб вступило до профтехів

За даними МОН, зарахували цього року понад 105 тисяч вступників. З них:

95 тисяч осіб вступили за регіональним замовленням

майже 10 тисяч – за державним замовленням.

За професіями загальнодержавного значення було зараховано понад 4,6 тисячі вступників до профтехів.

Найбільша кількість вступників до профтехів у 2021 році – у Львівській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Вінницькій областях.

Які професії обирають найчастіше

Рейтинг найпопулярніших професій у профтехах, які обирають вступники з 2011 року:

кухар,

водій,

кондитер,

слюсар,

зварювальник.

Збільшення стипендії для студентів профтехів

Ігор Гарбарук додав, що з 1 січня 2022 року студенти профтехів будуть отримувати більшу стипендію. Так, розмір мінімальної академічної стипендії збільшиться з 490 до 1250 гривень на місяць.

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