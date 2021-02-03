У 2021 році очікують 380 тисяч учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Це будуть випускники шкіл та охочі вступити до вишів цього року.

Джерело: Український центр оцінювання якості освіти

Участь у тестуванні зможуть узяти випускники шкіл, які цього року закінчують навчання. Також складати ЗНО можуть випускники минулих років, які хочуть вступати до закладів вищої освіти.

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Очікувана кількість учасників ЗНО може зменшитись, якщо ухвалять рішення про звільнення випускників від обов'язкової ДПА у формі ЗНО. Це питання буде розглянуте профільним Комітетом Верховної Ради у березні цього року.

Водночас очікувана кількість учасників ЗНО в Донецькій області складе близько 16 тисяч людей, повідомляє видання Ostro.



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО

Додамо, що 1 лютого в Україні почалася реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, яка триватиме до 5 березня 2021 року.

Як зареєструватися та які предмети для ЗНО обрати – читайте у матеріалі.