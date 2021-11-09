Директори шкіл садочків та інших закладів освіти почали видавати накази про відсторонення працівників. Додамо, що йдеться про тих, які не мають вакцинації. Якщо ж вчитель щеплених хоча б однією дозою, його не можуть відсторонити від роботи.

Важливо Як будуть відстороняти невакцинованих вчителів від роботи з 8 листопада: всі пояснення

В областях вже відсторонили сотні педагогів, які відмовляються вакцинуватися проти коронавірусу.

Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вирішать ситуацію з імунізацією (вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли), то вони зможуть повернутися до роботи.

Скільки невакцинованих вчителів відсторонили від роботи

Одеса – в місті 850 працівників закладів освіти відсторонили від роботи. У освітньому департаменті наголосили, що це переважно технічні працівники. Загалом в Одесі 95% із 17 тисяч освітян отримали вакцину від COVID-19.

– в місті 850 працівників закладів освіти відсторонили від роботи. У освітньому департаменті наголосили, що це переважно технічні працівники. Загалом в Одесі 95% із 17 тисяч освітян отримали вакцину від COVID-19. Львів – у місті відсторонили від роботи понад три сотні невакцинованих працівників шкіл (із 16 тисяч педагогів відсторонили 2%). Це переважно технічний персонал.

– у місті відсторонили від роботи понад три сотні невакцинованих працівників шкіл (із 16 тисяч педагогів відсторонили 2%). Це переважно технічний персонал. Чернівці – в області від роботи відсторонили 378 освітян. В самих Чернівцях 8 листопада відсторонили 38 працівників, з них – 10 вчителів та 28 техпрацівників. У садочках відсторонили 30 осіб, з них – 13 вихователів та 17 техпрацівників.

– в області від роботи відсторонили 378 освітян. В самих Чернівцях 8 листопада відсторонили 38 працівників, з них – 10 вчителів та 28 техпрацівників. У садочках відсторонили 30 осіб, з них – 13 вихователів та 17 техпрацівників. Ужгород – понад 50 невакцинованих учителів у місті відсторонили від роботи через відсутність вакцинації від коронавірусу.

– понад 50 невакцинованих учителів у місті відсторонили від роботи через відсутність вакцинації від коронавірусу. Харків – в області відсторонили від роботи 105 нещеплених вчителів та 32 працівників дитячих садків.

– в області відсторонили від роботи 105 нещеплених вчителів та 32 працівників дитячих садків. Дніпро – 99 працівників шкіл міста, які не зробили щеплення від коронавірусу, усунули від роботи. Додамо, що у Дніпрі у звичайному режимі працюють 87 з 153 шкіл, решта – дистанційно.

– 99 працівників шкіл міста, які не зробили щеплення від коронавірусу, усунули від роботи. Додамо, що у Дніпрі у звичайному режимі працюють 87 з 153 шкіл, решта – дистанційно. Чернігів – 218 освітян у місті відсторонили від роботи через відсутність щеплення проти коронавірусу.

– 218 освітян у місті відсторонили від роботи через відсутність щеплення проти коронавірусу. Вінниця – станом на 8 листопада у місті відсторонили від роботи 130 невакцинованих освітян. Серед них 52 – працівники вінницьких дитсадків, а 78 – вчителі Відомо, що наразі у місті проти COVID-19 вакциновано 93,5% відсотка освітян.

– станом на 8 листопада у місті відсторонили від роботи 130 невакцинованих освітян. Серед них 52 – працівники вінницьких дитсадків, а 78 – вчителі Відомо, що наразі у місті проти COVID-19 вакциновано 93,5% відсотка освітян. Волинь – з 8 листопада в області офіційно відсторонили від роботи 995 невакцинованих працівників освітніх закладів. Серед відсторонених – 348 вихователі та 647 працівників шкіл.

– з 8 листопада в області офіційно відсторонили від роботи 995 невакцинованих працівників освітніх закладів. Серед відсторонених – 348 вихователі та 647 працівників шкіл. Кропивницький – станом на 8 листопада у місті понад півсотні освітян потрапили під "санкції" постанови уряд. Зокрема, відсторонили 36 нещеплених вчителів, 17 вихователів та троє педагогів з позашкільних закладів.

– станом на 8 листопада у місті понад півсотні освітян потрапили під "санкції" постанови уряд. Зокрема, відсторонили 36 нещеплених вчителів, 17 вихователів та троє педагогів з позашкільних закладів. Черкаси – в області від роботи відсторонили понад пів тисячі працівників освіти. Зокрема, відсторонили 169 працівників садочків (з них 60 вихователів) та 358 працівників шкіл (з них 171 вчитель), а також 24 працівники позашкільної освіти (17 педагогів).

– в області від роботи відсторонили понад пів тисячі працівників освіти. Зокрема, відсторонили 169 працівників садочків (з них 60 вихователів) та 358 працівників шкіл (з них 171 вчитель), а також 24 працівники позашкільної освіти (17 педагогів). Суми – у школах міста загалом відсторонили 20 працівників, а у садочках – 10.

– у школах міста загалом відсторонили 20 працівників, а у садочках – 10. Миколаїв – в області відсторонені від роботи 525 людей. Це 502 працівники шкіл, 20 працівників з інтернатів і три працівники позашкілля. Вони відсторонені без збереження зарплати.

– в області відсторонені від роботи 525 людей. Це 502 працівники шкіл, 20 працівників з інтернатів і три працівники позашкілля. Вони відсторонені без збереження зарплати. Запоріжжя – в області відсторонили від роботи 1,09% невакцинованих освітян, а це 584 працівників сфери освіти зі 53 412.

Темпи вакцинації вчителів Україні

Станом на 8 листопада в Україні вакциновано принаймні однією дозою майже 93% освітян. Водночас двома дозами щеплено вже понад 492 тисяч працівників шкіл, а це 76,2% від загальної кількості вчителів.

Де вакциновано найбільше вчителів (хоча б однією дозою):

Хмельницькій області – 99%;

Миколаївській області – 97,5%;

Київській області – 97,4%;

Харківській області – 96,8%;

Донецькій області – 96%.

Додамо, що наразі дистанційно працюють понад 7,3 тисячі шкіл в Україні. Найбільше їх на Одещині – 668 шкіл та Волині – 547 шкіл. Водночас на канікулах перебуває майже тисяча шкіл.

Ще понад 2,7 тисячі шкіл в регіонах червоної зони досягли показника вакцинації у 100% серед освітян та працюють у звичному режимі.

Коронавірус в Україні! За минулу добу, 8 листопада, в Україні виявили майже 19 тисяч нових хворих на COVID-19. Серед цих пацієнтів – 1 183 дитини та 426 медпрацівників.



Окрім того, цього ж дня в Україні зафіксували найвищу кількість померлих від коронавірусу за добу – 833. Ще 2 967 людей госпіталізували до лікарень, натомість 16 609 пацієнтів одужали.