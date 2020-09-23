Багато шкіл зараз змушені працювати дистанційно через коронавірус. І учням іноді складно кілька годин проводити за комп’ютером. Тому школи можуть змінювати тривалість уроків.

Відповідно до закону про освіту навчальні заклади наділені автономією, що полягає в їх самостійності щодо прийняття рішень, про це передає пресслужба МОН.

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Так, навчання в школі може проходити очно, дистанційно та змішано.

Навчальна діяльність учнів у школах не може перевищувати 35 хвилин (для першокласників), 40 хвилин (для учнів 2-4 класів), 45 хвилин (для учнів 5-12 класів). Але згідно з рекомендаціями МОЗ, школи під час карантину можуть змінювати тривалість уроків.

Тобто навчання під час дистанційної форми встановлюється закладом освіти. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, перерв, форми навчання визначаються педагогічною радою школи. Це може бути так:

на рівні початкової освіти – не більше 50% сумарної кількості навчальних годин за освітньою програмою;

на рівнях базової середньої та профільної загальної середньої освіти – відповідно до навчального плану для заочної форми здобуття освіти за освітньою програмою.

До слова, в Україні почав діяти новий поділ регіонів на рівні епідеміологічної небезпеки. Так, багато районів і міст в Україні опинилися в червоній зоні, і учні там можуть навчатися дистанційно, але все вирішують місцеві влади.