В Україні з початку нового навчального року учні та вчителі мають дотримуватися певних правил під час навчання в школі. Так, школярі мають носити маски під час переміщення у закладі. Скільки ж масок повинні мати учні на один день?

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу запевнив, що учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день, передає 24 канал.

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Хоча одноразову маску можна використовувати лише три години за умови безперервного носіння, міністр зазначає, що учням буде однієї достатньо. Адже вони не повинні одягати захисні маски під час проведення занять, лише під час пересування в коридорах чи заходити в ній до школи.

"Дитина не буде постійно перебувати в масці. Її можна покласти до кишені, коли починається урок, а на перерві – одягнути знову", – каже міністр.

Окрім того, за словами глави МОЗ, зараз є багато тканинних масок, яку вдома дитина (чи батьки) може випрати та попрасувати.

Які ще правила мають дотримуватися учні та вчителі в школі:

учням 1-4 класів дозволено пересуватися у закладах освіти без маски чи респіратора;

в "помаранчевих" регіонах епідеміологічної небезпеки вчителям рекомендують викладати свій предмет у захисних щитках. Натомість вчителі, які працюють в "жовтій" або "зеленій" зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції, викладати можна без масок;

допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення відповідного температурного скринінгу;

у випадку підтвердження коронавірусу у когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та провести відповідні заходи.