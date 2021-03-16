Скільки ЛГБТ-підлітків в Україні почуваються у небезпеці в школі: шокуючі дані

Джерело:Інтерфакс-Україна
Дослідження показують, що в Україні 80% ЛГБТ-підлітків не почуваються у школі в безпеці. Зокрема, майже половина таких учнів відчуває дискомфорт та небезпеку.
Про це свідчать результати Національного дослідження шкільного середовища в Україні. З'ясувалося, що школа зараз не є безпечним середовищем для навчання ЛГБТ-дітей.
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Так, лише 20% ЛГБТ-учнів сказали, що у школі почуваються у безпеці. Всі інші почуваються у школі небезпечно.
Майже 40% ЛГБТ-учнів зізналися, що протягом місяця хоча б один раз не пішли до школи через острах за себе.
Також відомо, що близько 70% ЛГБТ-учнів чують гомофобні висловлювання на свою адресу, а найчастіше вони чують їх у присутності вчителів або шкільної адміністрації.
Результати дослідження:
Через цькування майже 30% дітей уникають того, щоб заходити у вбиральні у школах, 20% – бояться відвідувати їдальню, майже половина таких учнів уникають шкільних заходів,
– кажуть дослідники.
За даними дослідження, 60% ЛГБТ-дітей сказали, що у них у школі немає жодного відповідального дорослого, до якого вони могли б звернутися з вищезазначеними проблемами.
Зазначимо, що дослідження проводилося з травня до вересня 2020 року в усіх областях України. У ньому взяли участь майже 1800 підлітків віком від 13 до 18 років.
До слова, МОЗ України оголосило тендер на проведення "біоповедінкового дослідження серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками". Переможець тендеру отримає 10 мільйонів гривень. Мета дослідження – дізнатися, як ВІЛ та ІПСШ поширюються серед геїв.