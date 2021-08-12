Спеціально для редакції Освіта 24 гіперпростір оголошень IZI.ua розповів, скільки коштує зібрати дитину в школу і як на цьому заощадити.

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Скільки коштує зібрати дитину в школу

Гроші на старшокласника

Найбільше батьки витрачають на одяг і взуття – 3802 гривень. Рюкзак або сумка обійдуться в 540 гривень, а спортивна форма – в 1450 гривень (спортивний костюм – 730 гривень, а кросівки або кеди – 720 гривень).

Менше ніж інші, батьки старшокласників витрачають на канцтовари – 422 гривні.

Гроші на першокласника

Водночас на збори першокласника і п'ятикласника витрачають стільки ж, скільки і минулого року: Так, шкільне приладдя для першокласника обійдуться батькам у 6,1 тисячу гривень:

2830 гривні витрачають на одяг (сорочки і блузки – 1260 гривень за 3 штуки, на брюки – 790 гривень за 2 пари),

на рюкзаки – 750 гривень,

на взуття – 400 гривень.

на спортивний костюм витрачають 480 гривень, а на спортивне взуття і футболки – 440 гривень.

Загалом на спортивний одяг і взуття купують за 1360 гривень, що на 15% менше ніж у 2020 році.

Найчастіше купують кросівки з підошвою, яка світиться, дітям вони дуже подобаються. Також попитом користуються черевики на липучках, мокасини і навіть кросівки,

– розповідає керівниця прес-служби Prom.ua Лілія Овчинникова.

Окрім того, на канцтовари батьки першокласників витрачають 774 гривні і це на 112 гривень більше, ніж влітку 2020 року. Найбільш витратні – обкладинки для книг (230 гривні за 10 штук), пенали (170 гривні) і олівці (96 гривні за набір).

Гроші на 5-класника

Щоб зібрати дитину в середню школу, потрібно витратити 5,8 тисячі гривень на одяг – 2290 гривень, на взуття – 400 гривень, а на портфель – близько 750 гривень.

Спортивний костюм обійдеться в 480 гривень, а кросівки або кеди – в 440 гривень. На канцтовари витрачають більше всіх – 954 гривн, що на 180 гривень більше ніж канцтовари для першокласника, і на 532 більше – ніж для старшокласника.



Скільки коштує зібрати дитину в школу / Інфографіка Prom.ua

Як заощадити на зібранні дитини до школи

Лайфхак №1

За словами експертів, для того, щоб заощадити на шкільному одязі можна купити базовий набір одягу на перший час, а потім докупити те, що потрібно після того, як спадуть ажіотаж і ціни.

Лайфхак №2

Для того, щоб заощадити на канцтоварах, краще купувати їх заздалегідь – в кінці липня чи початку серпня. Так, на Prom.ua в цей період багато продавців можуть продавати товари за оптовою ціною (від 5 – 15 штук).

За даними маркетплейса Bigl.ua, найпопулярніший товар з набору для школярів – це рюкзаки. Для старшокласників купують спортивні та міські моделі, в середньому вони, як і в минулому році, коштують 500 гривень.

А для дітей молодшого віку – з ортопедичною спинкою і великою кількістю відділень, а витрачають на такі портфелі близько 720 гривень.

В минулому році батьки вибирали більш дорогі моделі шкільних рюкзаків – середня вартість була на 15% вище. Але попит на них був менше. Швидше за все, це пов'язано з карантином, бо дітям просто не потрібно було носити в школу зошити і книжки, всі вчилися вдома,

– каже головний аналітик маркетплейса Bigl.ua Олександр Бондаренко.

За його словами, при підготовці до цього навчального року кількість онлайн-замовлень на портфелі зросла на 60%.

Лайфхак №3

Щоб рюкзак прослужив довше, варто звертати увагу не тільки на тканину, але і на фурнітуру: блискавки, кріплення. Вони повинні бути міцними, з металу або якісного пластику. Зокрема, популярні моделі рюкзаків з невеликими ніжками.

Вдвічі частіше купують і шкільну форму, не дивлячись на те, що вона вже не обов'язкова. За комплект з 2 предметів (сарафан з блузою або штани з сорочкою) в середньому платять 510 гривень.

Більше витрачають і на щоденники з зошитами – в середньому 205 гривень (у минулому році було 155 гривень).

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Окрім того, фахівці відзначають, що в шкільну моду повернулися банти, продають і зроблені вручну обручі з бантами. На додаток до них купують шпильки з квітами та метеликами з фетру. Такі прикраси коштують 150 гривень.

Лайфхак №4

Напередодні початку навчального року батьки замислюються про покупки ноутбуків, планшетів і комп'ютерів для навчання. Щоб заощадити, багато хто хоче купити ґаджети на вторинному ринку.

За даними гіперпростору оголошень IZI.ua, техніку з рук можна купити в середньому в 2 рази дешевше, ніж нову. При цьому 75% пристроїв продаються в чудовому стані.

Так, на IZI.ua найбільше оголошень про продаж ноутбуків. В лідерах Asus, Dell, Lenovo і HP. Серед планшетів лідирують Samsung і Apple. Також купують комп'ютерні комплектуючі: принтери, клавіатури, карти пам'яті та мишки.

До слова, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що цього року школярі розпочнуть навчання в очному режимі без дистанційки. Проте якщо протягом року школа не зможе працювати очно, то будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна).