Вже незабаром 1 вересня, тож батьки починають збирати свою малечу до школи. Тому до нового навчального року експерти підрахували, скільки доведеться витратити на все необхідне для навчання школяра.

За даними експертів однієї з інтернет-платформ, зібрати хлопчика до школи можна в середньому за 2 305 гривень,натомість на дівчинку доведеться витратити на кілька гривень більше, загалом вийде десь 2 345 гривень, передає 24 канал.

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Найдорожчим виявився рюкзак — він коштує в середньому 400 гривень, а на набір канцтоварів доведеться витратити близько 350 гривень. Так, наприклад, зошити на 24 аркуші можна купити гуртом по 3 гривні за штуку.



Скільки батьки витратять на канцеляцію учневі / Фото OLX

Скільки коштує одяг для школярів?

У школах України форма не є обов'язковою. Проте все одно одяг купувати треба. Так, одягнути хлопчика можна приблизно за 1 360 гривень. У такий комплект увійдуть штани за 200 гривень, 2 сорочки по 150 гривень, туфлі за 300 гривень, спортивний костюм за 290 гривень і кросівки за 270 гривень.

Одягнути до школи дівчинку буде коштувати 1 400 гривень. У цю суму увійдуть 2 блузки по 165 гривень, спідниця за 170 гривень туфлі за 300 гривень, спортивний костюм за 300 грн і кросівки за ту ж ціну. Додатково можна також придбати сарафан в середньому за 160 гривень.



Витрати на одяг школярам / Фото OLX

Фахівці також радять, що якщо батьки купуватимуть вживані речі, то можна зекономити до 35%.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня учні підуть до школи, незважаючи на пандемію коронавірусу, проте в містах "червоної зони" для школярів будуть вводити двотижневий карантин. Проте, всі заклади освіти повинні дотримуватися карантинних заходів. Більше про це – читайте тут.