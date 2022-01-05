Скільки коштує пробне ЗНО у 2022 році: ціни в різних регіонах
Джерело:24 канал
Вже 5 січня розпочалася реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Триватиме вона до 22 січня включно. А ціна складає від 213 до 309 гривень в залежності від регіону проходження тестування.
Регіональні центри оцінювання якості освіти визначили вартість проведення пробного ЗНО. Вона різниться за регіонами.
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Це пов’язано з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи тому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо.
Скільки коштує пробне ЗНО у 2022
Найменша вартість пробного тестування цього року запропонована для учасників пробного ЗНО з Харківської, Сумської та Полтавської областей. Вартість тестування для випускників у цих регіонів складає 213 гривень.
Трохи більше доведеться заплатити учасникам з Одеської та Кіровоградської області. Пробне ЗНО їм обійдеться у 270 гривень.
282 гривні за пробне ЗНО заплатять учасники з Закарпатської, Івано-Франківсьої, Тернопільської та Чернівецької областей.
Учасники пробного ЗНО з Дніпропетровської та Запорізької областей, а також з Донецької та Луганської областей зможуть скласти тест за 285 гривень.
Пробне ЗНО вартує по 300 гривень у кількох областях – Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях.
А найбільше за пробне ЗНО доведеться віддати учасникам з Києва, Київської, Черкаської та Чернігівської областей. Школярі за пробне тестування заплатять максимальні 309 гривень.
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Що відомо про пробне ЗНО у 2022 році
У цьому році учасник зможе пройти пробне ЗНО з двох навчальних предметів. Тестування пройде вже в березні, всі предмети розділили на два дні:
- 19 березня – пробне ЗНО з української мови або української мови і літератури;
- 26 березня – пробне ЗНО з історії України, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, іспанської, німецької та французької мов.
Навіщо потрібне пробне ЗНО? Пробне тестування відбувається з метою ознайомлення учнів з процедурою проведення ЗНО, структурою та змістом тестового зошита. Також учасники зможуть отримати результат тестування, психологічно налаштуватись на проходження ЗНО та навчитись ефективно розподіляти час, зосереджуючись на виконанні завдань.