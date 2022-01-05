Регіональні центри оцінювання якості освіти визначили вартість проведення пробного ЗНО. Вона різниться за регіонами.

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Це пов’язано з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи тому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо.

Скільки коштує пробне ЗНО у 2022

Найменша вартість пробного тестування цього року запропонована для учасників пробного ЗНО з Харківської, Сумської та Полтавської областей. Вартість тестування для випускників у цих регіонів складає 213 гривень.

Трохи більше доведеться заплатити учасникам з Одеської та Кіровоградської області. Пробне ЗНО їм обійдеться у 270 гривень.

282 гривні за пробне ЗНО заплатять учасники з Закарпатської, Івано-Франківсьої, Тернопільської та Чернівецької областей.

Учасники пробного ЗНО з Дніпропетровської та Запорізької областей, а також з Донецької та Луганської областей зможуть скласти тест за 285 гривень.

Пробне ЗНО вартує по 300 гривень у кількох областях – Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях.

А найбільше за пробне ЗНО доведеться віддати учасникам з Києва, Київської, Черкаської та Чернігівської областей. Школярі за пробне тестування заплатять максимальні 309 гривень.

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Що відомо про пробне ЗНО у 2022 році

У цьому році учасник зможе пройти пробне ЗНО з двох навчальних предметів. Тестування пройде вже в березні, всі предмети розділили на два дні:

19 березня – пробне ЗНО з української мови або української мови і літератури;

26 березня – пробне ЗНО з історії України, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, іспанської, німецької та французької мов.

Навіщо потрібне пробне ЗНО? Пробне тестування відбувається з метою ознайомлення учнів з процедурою проведення ЗНО, структурою та змістом тестового зошита. Також учасники зможуть отримати результат тестування, психологічно налаштуватись на проходження ЗНО та навчитись ефективно розподіляти час, зосереджуючись на виконанні завдань.