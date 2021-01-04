Вже 5 січня розпочинається реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Триватиме вона до 19 січня включно. А ціна складає від 195 до 255 гривень, що залежить від місця проходження тестування.

У 2021 році, зважаючи на епідемічну ситуацію, кожен учасник зможе обрати лише одне тестування на власний вибір. Скільки ж коштує пробне ЗНО у кожному регіоні – дізнавалося видання Osvita.ua.

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Скільки коштує пробне ЗНО в 2021 році

Найменша вартість пробного тестування цього року запропонована Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти, який обслуговує учасників пробного ЗНО з Харківської, Сумської та Полтавської областей. Вартість тестування для випускників у цих регіонів складатиме 195 гривень.

Натомість вартість тестування для учасників, які проходитимуть пробне ЗНО у Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях становить 216 гривень.

Учасники пробного ЗНО з Дніпропетровської та Запорізької області зможуть скласти тест за 222 гривні. А Одеський регіональний центр пропонує учасникам Одеської та Кіровоградської області пройти пробне ЗНО за 225 гривень.

Вартість участі в одному тестуванні на території Волинської, Львівської або Рівненської областей становить 240 гривень. Така ж ціна на пробне тестування у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях.

Учні, які мешкають у столиці, а також Київський, Черкаській та Чернігівській областях матимуть можливість пройти пробне ЗНО за 246 гривень.

А найдорожче пробне ЗНО обійдеться учасникам із Донецької та Луганської областей – вони заплатять 255 гривень.