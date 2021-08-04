Скільки іноземних студентів навчається в Україні та чому вони обирають наші виші

В Україні навчається понад 76 тисяч іноземних студентів, які представляють 155 країн світу. Вони обирають українські університети через якість освіти та вартість навчання.

Директорка Державного центру міжнародної освіти Олена Шаповалова розповіла, що іноземних студентів приваблює якісна освіта, вартість навчання в Україні, міжнародне визнання та міжнародні зв’язки.

До теми Бюджетні місця йдуть за найкращими вступниками: як у вишах розподілятимуть держзамовлення

За словами Шаповалової, на сьогодні понад 400 університетів навчають іноземних студентів. Їх програми навчання як повністю англомовні (таких в Україні понад 300), так і повністю україномовні.

Раніше у МОН повідомляли, що за походженням та кількістю в українських вишах навчають іноземні студенти з таких країн:

Марокко – 8832 студентів,

Туркменістан – 5322 студентів,

Азербайджан – 4628 студентів,

Нігерія – 4227 студентів,

Китай – 4055 студентів,

Туреччина – 3999 студентів,

Єгипет – 3048 студентів,

Ізраїль – 2107 студентів,

Узбекистан – 1585 студентів.

З них майже 69 тисяч осіб перебувають на основному навчанні – а це близько 90%.

Чому іноземці обирають українські виші

Експертка наголосила, що іноземні студенти обирають українські виші через якість освіти та можливість практичного навчання (це найбільше стосується студентів медичних вишів).

Також важливими для іноземних студентів є:

вартість навчання,

вартість проживання,

визнання українського диплому на батьківщині,

можливість працевлаштування.

Окрім того, чиновниця висловила переконання, що однією з конкурентних переваг Україні в сфері освіти є те, що українські університети входять до світових рейтингів, зокрема до рейтингу QS, рейтингу Times, Шанхайського рейтингу університетів.



Українські університети потрапили до рейтингу кращих у світі / Інфографіка 24 каналу

До слова, за даними МОН, у трійці найпопулярніших вишів, де навчаються іноземні студенти в Україні:

Харківський університет імені В. Каразіна

Харківський медуніверситет,

Медичний університет імені Богомольця у Києві.

Додамо, що станом на 1 січня 2021 року зареєстровано понад 37 тисяч запрошень для іноземних вступників.