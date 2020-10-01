В Україну все частіше приїжджають іноземці заради безкоштовного навчання у вишах. Так, станом на вересень 2020 року в нашій державі навчається понад 80 тисяч іноземних студентів зі 158 країн світу.

Про це під час зустрічі з повноважним послом Південно-Африканської Республіки Андре Йоганнесом Гроеневальдом повідомив т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет, передає пресслужба МОН.

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Шкарлет розповів, що станом на початок 2020 року в Україні навчається понад 80 тисяч іноземних студентів, з них – 44 студенти з Південно-Африканської Республіки. Зазначимо, що більшість з них навчається на медичних спеціальностях у Харкові, Вінниці, Дніпрі, Києві та Сумах.

За його словами, наразі МОН розробляє план, як популяризувати навчання у вишах України серед іноземних студентів.

"Основна мета полягає у підвищенні привабливості національної освіти, впровадженні прозорого механізму набору іноземних студентів до вишів, забезпеченні якості надання освітніх послуг", – наголосив т.в.о. міністр освіти.

До слова, у новому навчальному році українські студенти можуть безкоштовно навчатися у Чехії. Адже країна надала українцям 25 стипендій для навчання на акредитованих освітніх програмах у державних закладах вищої освіти.