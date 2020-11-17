Станом на початок 2020 року в українських вишах навчалося 80 тисяч іноземців. Цікаво, що за понад 5 років навчання іноземні студенти в цілому принесли Україні близько 3 мільярдів доларів.

За розрахунками "Українського державного центру міжнародної освіти" іноземець, який навчається в Україні, витрачає щонайменше 6-8 тисяч доларів щороку. Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

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Скільки грошей принесли Україні іноземні студенти

У МОН зазначили, що майже половина іноземних студентів (39 тисяч) навчаються в Україні на медичних спеціальностях. Середня вартість навчання становить 4,3 тисячі доларів на рік для одного студента. Для інших спеціальностей – 2 тисячі доларів США.

Оскільки ще 7 тисяч осіб навчаються на підготовчому відділенні (середня вартість навчання – 1,5 тисячі доларів), понад 2,8 тисячі осіб навчаються за програмами післядипломної освіти та в аспірантурі (середня вартість – 2 тисячі доларів), то лише за рік навчання іноземні студенти сплачують майже 250 мільйонів доларів США.

Але ж є і інші витрати. До прикладу, за 2019 рік загальна сума витрат на навчання, проживання, страхування, оформлення документів, харчування, транспорт та інші потреби іноземних студентів, які навчаються в Україні, сягнула понад 570 мільйонів доларів.

Тож, якщо середня тривалість навчання дорівнює 5-6 рокам, то в цілому дохід України від іноземців за цей період становить понад 3 мільярда доларів.



Навчання іноземних студентів в Україні / Інфографіка МОН

У МОН додали, що станом на 1 січня 2020 року в українських закладах вищої освіти навчалося 80 тисяч 470 іноземних студентів зі 158 країн світу. Зокрема, до десятки країн за походженням іноземних студентів належать Індія, Марокко, Азербайджан, Туркменістан, Нігерія, Туреччина, Китай, Єгипет тощо.

Найпопулярніші заклади вищої освіти України, де навчаються іноземні студенти:

Харківський національний медичний університет – 4355;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 4351;

Одеський національний медичний університет – 4234;

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця – 3378;

Запорізький державний медичний університет – 2981;

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова – 2815;

Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського – 2414;

Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України" – 2385;

ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет" – 1869;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1849.

Цікаво, що у 2020 році в Україну на навчання прибуло понад 7,8 тисяч іноземців, що на 20 тисяч менше, ніж за останні два роки.